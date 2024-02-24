Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1467

Andrey Dik :

Senkayu... Ben de inanıyorum, bir kâse var, yiyemiyor.

Sarhoş olmak, "evet, hayır" demek ve tekrar besleyici bir sıvı ile Matrix banyosuna uzanmak istiyorum ... yoksa bu olacak:


biraz teneke :)

 
Maksim Dmitrievski :

biraz teneke :)

en garip şey, popülasyondaki tüm bireylerin bir eğri (veya daha doğrusu düz bir çizgi) tutması ve oos'de sadece eğim açısının farklı olması, bu beni bir tekme kadar endişelendiriyor, bu nedenle, uydurma kokusu yok , aksi takdirde bir uyum varsa oos üzerine düşme olmalıdır

 

İşte yavaş yavaş Yusuf'un müritleri doğuyor :)

Gerçekte bunun mümkün olmadığı açık değil mi?

 
Petros Shatakhtsyan :

İşte yavaş yavaş Yusuf'un müritleri doğuyor :)

Gerçekte bunun mümkün olmadığı açık değil mi?

ne gerçek hayatta, ne demoda, ne de rüyalarda hiçbir yerde imkansız

Andrey Dik :

en garip şey, popülasyondaki tüm bireylerin bir eğri (veya daha doğrusu düz bir çizgi) tutması ve oos'de sadece eğim açısının farklı olması, bu beni bir tekme kadar endişelendiriyor, bu nedenle, uydurma kokusu yok , aksi takdirde bir uyum varsa oos üzerine düşme olmalıdır

Şey, şeytan ayrıntılarda gizlidir, görüyorsunuz, ön işlemenin kendisi her şeyi ortadan kaldırıyor ve Ulusal Meclisin genetiği öyle, sinyal işleme için zaten

sadece işlem sayısını karıştırıyor, bence Pts. çok güzelsin. Ardından kayma, yayılma vb. kontrol etmeniz gerekir.
 
Andrey Dik :

ne gerçek hayatta, ne demoda, ne de rüyalarda hiçbir yerde imkansız

Vanguy PM, "Ne kadar? Ve nerede? Ver bana!"

Birkaç olumsuz sorudan sonra bu sorular benim için bitmiştir)

 
Maksim Dmitrievski :

Şey, şeytan ayrıntılarda gizlidir, görüyorsunuz, ön işlemenin kendisi her şeyi ortadan kaldırıyor ve Ulusal Meclisin genetiği öyle, sinyal işleme için zaten

sadece işlem sayısını karıştırıyor, bence Pts. çok güzelsin. Ardından kayma, yayılma vb. kontrol etmeniz gerekir.

Evet, orada puan cinsinden ortalama kâr, spreadleri, komisyonları ve kaymaları ortadan kaldıracak şekildedir.

 
Andrey Dik :

ne gerçek hayatta, ne demoda, ne de rüyalarda hiçbir yerde imkansız

Tarihsel verilerde her şey mümkün. MO'nun yardımıyla 10 doları bir milyara çevirebilirsiniz.

MO, Forex için uygun değildir.

 
Petros Shatakhtsyan :

Tarihsel verilerde her şey mümkün. MO'nun yardımıyla 10 doları bir milyara çevirebilirsiniz.

MO, Forex için uygun değildir.

tabiki sen ne dersen


 
Andrey Dik :

das ist fantastisch, ja ja...

Gerçek hayatta işe yaramayacak. Muhtemelen bir yerde bir bug...

