Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1467
Senkayu... Ben de inanıyorum, bir kâse var, yiyemiyor.
Sarhoş olmak, "evet, hayır" demek ve tekrar besleyici bir sıvı ile Matrix banyosuna uzanmak istiyorum ... yoksa bu olacak:
en garip şey, popülasyondaki tüm bireylerin bir eğri (veya daha doğrusu düz bir çizgi) tutması ve oos'de sadece eğim açısının farklı olması, bu beni bir tekme kadar endişelendiriyor, bu nedenle, uydurma kokusu yok , aksi takdirde bir uyum varsa oos üzerine düşme olmalıdır
İşte yavaş yavaş Yusuf'un müritleri doğuyor :)
Gerçekte bunun mümkün olmadığı açık değil mi?
ne gerçek hayatta, ne demoda, ne de rüyalarda hiçbir yerde imkansız
en garip şey, popülasyondaki tüm bireylerin bir eğri (veya daha doğrusu düz bir çizgi) tutması ve oos'de sadece eğim açısının farklı olması, bu beni bir tekme kadar endişelendiriyor, bu nedenle, uydurma kokusu yok , aksi takdirde bir uyum varsa oos üzerine düşme olmalıdır
Şey, şeytan ayrıntılarda gizlidir, görüyorsunuz, ön işlemenin kendisi her şeyi ortadan kaldırıyor ve Ulusal Meclisin genetiği öyle, sinyal işleme için zatensadece işlem sayısını karıştırıyor, bence Pts. çok güzelsin. Ardından kayma, yayılma vb. kontrol etmeniz gerekir.
Vanguy PM, "Ne kadar? Ve nerede? Ver bana!"
Birkaç olumsuz sorudan sonra bu sorular benim için bitmiştir)
Evet, orada puan cinsinden ortalama kâr, spreadleri, komisyonları ve kaymaları ortadan kaldıracak şekildedir.
ne gerçek hayatta, ne demoda, ne de rüyalarda hiçbir yerde imkansız
Tarihsel verilerde her şey mümkün. MO'nun yardımıyla 10 doları bir milyara çevirebilirsiniz.
MO, Forex için uygun değildir.
tabiki sen ne dersen
das ist fantastisch, ja ja...
Gerçek hayatta işe yaramayacak. Muhtemelen bir yerde bir bug...