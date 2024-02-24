Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1473

Maksim Dmitrievski :

yarım gün boyunca aşırı örnekleme için sky-high rl lib'imi yeniden yazdım, sonuç olarak, sığdı ve bunu elde etti .. ilk kez (makinede aşırı örnekleme), oysa daha önce bir model listesinden seçim yapmak zorunda kaldım

meta biçimlendirme ile anlaşılır hiçbir şey çıkmadı, büyük olasılıkla başka bir kitap saçmalığı veya çarpık ellerim \ düşüncelerim

Ancak, elbette, böyle güzel eğrileri bir ayda eğitiyoruz ve sonra birkaç yıl boyunca, burada son zamanlarda gösterildiği gibi, ortaya çıkana kadar dizginsiz kar elde ediyoruz.

çok ilginç sonuçlar

 
Başka bir başlıkta , CME'de işlem gören bir kişi, borsadaki robotların birbirleriyle ticaret yaptığını ve hayali hacimleri yakaladığını söylüyor. Ve gerçek satıcıların/alıcıların gerçek hacimleri birkaç kat daha düşüktür. Hacimlerin neden sadece gürültü olduğu şimdi anlaşıldı. Gerçek ciltler faydalı olabilir ve olacaktır, ancak onları elde edecek hiçbir yer yoktur.
 
Alexander_K :

:))) Zamanla - keneler arasında ve sırayı inceltirken - olaylar arasındaki zamanla çalışmalısınız. Piyasadaki zaman Kase'dir.

M1 çubukları ile çalışıyorum. Ormanın kendisi bir sonraki düğümde hangilerinin bölüneceğini seçecek, en azından 10'unda, en azından 27'sinde. Hangi inceltme ile bir benzetme verir.
İncelmenizle ilgili bir sinyal var mı? Bunun için zaman harcamaya değip değmeyeceğini değerlendirmek ilginç.
 
elibrarius :
M1 ile tüm hayatın boyunca çalışabilirsin ve her şey geçmişte kaldı. Tek tip bir zaman ölçeğinde, en saf SB, karşılık gelen sonuçla gözlenir.

Doğrusal olmayan bir koordinat sisteminde çalışmak gerekir. Ancak, bu mutlaka tam olarak tiki değildir :)

Sonuç:


Öğren baba, ben yaşarken.

 
Alexander_K :

Yorum yok))
elibrarius :
Başka bir başlıkta , CME'de işlem gören bir kişi, borsadaki robotların birbirleriyle ticaret yaptığını ve hayali hacimleri yakaladığını söylüyor. Ve gerçek satıcıların/alıcıların gerçek hacimleri birkaç kat daha düşüktür. Hacimlerin neden sadece gürültü olduğu şimdi anlaşıldı. Gerçek ciltler faydalı olabilir ve olacaktır, ancak onları elde edecek hiçbir yer yoktur.

bu yalnız bir psikopat

ciltler yön hakkında hiçbir şey söylemez, özellikle gelecek olanlar. spot sabitlenmiş vadeli

mikroyapısal düzeyde, bir bardakta hala bir tür yoğunlukta desenler var ve bu sadece verimsiz araçlarda işe yarıyor

 
elibrarius :
Gerçek ciltler faydalı olabilir ve olacaktır, ancak onları elde edecek hiçbir yer yoktur.

1. 1 yerde işlem gören her şeyi bulun.
2. "Modelinizdeki" gerçek hacimlerin gerçekten önemli olduğundan emin olun.
3. Can sıkıcı - mm varsa, algoritmasını hesaplamaya çalışın, ancak cam olmadan çözemezsiniz)))

Sihirbaz_ :

1. 1 yerde işlem gören her şeyi bulun.
2. "Modelinizdeki" gerçek hacimlerin gerçekten önemli olduğundan emin olun.
3. Can sıkıcı - mm varsa, algoritmasını hesaplamaya çalışın, ancak cam olmadan çözemezsiniz)))

Öğretmenim, neden buradan çıkmıyorsun?

şimdi kendinden kusacağın o aptallık akışını tahmin etmek

))))

 
Maksim Dmitrievski :

Öğretmenim, neden buradan çıkmıyorsun?

))))

Lokhopedina, sana Öğretmen kelimesinin anlamını açıkladılar)))
Baryzh bespontovymi çıngıraklar ve bitirmek için neher mesajlar gidin.
Yapabilmene rağmen))) ölüyorum ...

Sihirbaz_ :

Lokhopedina, sana Öğretmen kelimesinin anlamını açıkladılar)))
Baryzh bespontovymi çıngıraklar ve bitirmek için neher mesajlar gidin.
Yapabilmene rağmen))) ölüyorum ...

sen zaten sonuna kadar yandığında, sonsuz bir yanmış falansın

