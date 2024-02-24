Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1473
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yarım gün boyunca aşırı örnekleme için sky-high rl lib'imi yeniden yazdım, sonuç olarak, sığdı ve bunu elde etti .. ilk kez (makinede aşırı örnekleme), oysa daha önce bir model listesinden seçim yapmak zorunda kaldım
meta biçimlendirme ile anlaşılır hiçbir şey çıkmadı, büyük olasılıkla başka bir kitap saçmalığı veya çarpık ellerim \ düşüncelerim
Ancak, elbette, böyle güzel eğrileri bir ayda eğitiyoruz ve sonra birkaç yıl boyunca, burada son zamanlarda gösterildiği gibi, ortaya çıkana kadar dizginsiz kar elde ediyoruz.
çok ilginç sonuçlar
:))) Zamanla - keneler arasında ve sırayı inceltirken - olaylar arasındaki zamanla çalışmalısınız. Piyasadaki zaman Kase'dir.
İncelmenizle ilgili bir sinyal var mı? Bunun için zaman harcamaya değip değmeyeceğini değerlendirmek ilginç.
M1 çubukları ile çalışıyorum. Ormanın kendisi bir sonraki düğümde hangilerinin bölüneceğini seçecek, en azından 10'unda, en azından 27'sinde. Hangi inceltme ile bir benzetme verir.
İncelmenizle ilgili bir sinyal var mı? Bunun için zaman harcamaya değip değmeyeceğini değerlendirmek ilginç.
M1 ile tüm hayatın boyunca çalışabilirsin ve her şey geçmişte kaldı. Tek tip bir zaman ölçeğinde, en saf SB, karşılık gelen sonuçla gözlenir.
Doğrusal olmayan bir koordinat sisteminde çalışmak gerekir. Ancak, bu mutlaka tam olarak tiki değildir :)
Sonuç:
Öğren baba, ben yaşarken.
M1 ile tüm hayatın boyunca çalışabilirsin ve her şey geçmişte kaldı. Tek tip bir zaman ölçeğinde, en saf SB, karşılık gelen sonuçla gözlenir.
Doğrusal olmayan bir koordinat sisteminde çalışmak gerekir. Ancak, bu mutlaka tam olarak tiki değildir :)
Sonuç:
Öğren baba, ben yaşarken.
Başka bir başlıkta , CME'de işlem gören bir kişi, borsadaki robotların birbirleriyle ticaret yaptığını ve hayali hacimleri yakaladığını söylüyor. Ve gerçek satıcıların/alıcıların gerçek hacimleri birkaç kat daha düşüktür. Hacimlerin neden sadece gürültü olduğu şimdi anlaşıldı. Gerçek ciltler faydalı olabilir ve olacaktır, ancak onları elde edecek hiçbir yer yoktur.
bu yalnız bir psikopat
ciltler yön hakkında hiçbir şey söylemez, özellikle gelecek olanlar. spot sabitlenmiş vadeli
mikroyapısal düzeyde, bir bardakta hala bir tür yoğunlukta desenler var ve bu sadece verimsiz araçlarda işe yarıyor
Gerçek ciltler faydalı olabilir ve olacaktır, ancak onları elde edecek hiçbir yer yoktur.
1. 1 yerde işlem gören her şeyi bulun.
2. "Modelinizdeki" gerçek hacimlerin gerçekten önemli olduğundan emin olun.
3. Can sıkıcı - mm varsa, algoritmasını hesaplamaya çalışın, ancak cam olmadan çözemezsiniz)))
1. 1 yerde işlem gören her şeyi bulun.
2. "Modelinizdeki" gerçek hacimlerin gerçekten önemli olduğundan emin olun.
3. Can sıkıcı - mm varsa, algoritmasını hesaplamaya çalışın, ancak cam olmadan çözemezsiniz)))
Öğretmenim, neden buradan çıkmıyorsun?
şimdi kendinden kusacağın o aptallık akışını tahmin etmek
))))
Öğretmenim, neden buradan çıkmıyorsun?
))))
Lokhopedina, sana Öğretmen kelimesinin anlamını açıkladılar)))
Baryzh bespontovymi çıngıraklar ve bitirmek için neher mesajlar gidin.
Yapabilmene rağmen))) ölüyorum ...
Lokhopedina, sana Öğretmen kelimesinin anlamını açıkladılar)))
Baryzh bespontovymi çıngıraklar ve bitirmek için neher mesajlar gidin.
Yapabilmene rağmen))) ölüyorum ...
sen zaten sonuna kadar yandığında, sonsuz bir yanmış falansın