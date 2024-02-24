Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1463

Yeni yorum
 
elibrarius :
tartışmıyorum.
Orman bence hızlı erişime sahip bir veri tabanı.
Yaklaşık 3 yıl önce MySQL'de bir şablon motoru yaptım. Bir milyon örnek arasından en benzer 10-20 tanesi 50 sütun için arandı. 1 bar bir yerde 1 saniye kısa devre yaptı. Orman, bu 10-20 örneğin toplandığı bir yaprağı yüzlerce hatta binlerce kat daha hızlı bulur.
Bunun yerine, bir PLM veya daha az doğru bir şekilde, bir ilişkisel dizi.

Bu arada, birkaç yıl boyunca veritabanı olmadan otomatik telefon santrallerini hayal edemiyorum. Eskiden Access veya SQL Server kullanıyordum, şimdi SQLite'a geçtim - basit ve zevkli.))


[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
Her şeyi mantık düzeyinde mükemmel bir şekilde hatırlayacaktır. Hatırlamıyorsa, bu görevi belirleme sorunudur.
Bu nedenle, bu başlığın başlarında, ormanın gerçek piyasa VR'sini tahmin etme konusunda mükemmel bir iş çıkardığı gösterilmişti. Bu arada bunu göstermedim ama eğitim verilerim üzerinden yapıldı .

https://www.mql5.com/en/blogs/post/724896

))))) yine kişneye teşekkür ederim Öğretmenim


Прогнозирование цены нейросетью. 2
Прогнозирование цены нейросетью. 2
  • 2019.02.25
  • www.mql5.com
Сейчас я решил монетизировать  результаты прогноза, и посмотреть, можно ли из этого прогноза извлечь реальную пользу. Для этого на графике сравнивались результата прогноза и смещение реальной цены на интервале 5 м. Вначале график самого прогноза, где сравнивается мат.ожидание (М) прогноза смещения с реальным смещением М цены. И теперь график...
 
Maksim Dmitrievski :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/724896

))))) yine kişneye teşekkür ederim Öğretmenim

Pekala, hiçbir şey anlamıyorsanız, aynı ruhla devam edin. bir psikiyatriste görün derim
Tehdit Yorumda genel olarak aptallık yazılmıştır.
[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
Pekala, hiçbir şey anlamıyorsanız, aynı ruhla devam edin. bir psikiyatriste görün derim
Tehdit Yorumda genel olarak aptallık yazılmıştır.

RMS'yi standart sapmadan ayırt etmeyi öğrendiniz mi?

 
Maksim Dmitrievski :

RMS'yi standart sapmadan ayırt etmeyi öğrendiniz mi?

Evlat, yürüyüşe çık.
[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
Evlat, yürüyüşe çık.

kısacası, ya beyin değil ya da bilmiyorum, yardım edecek bir şey yok

 
Maksim Dmitrievski :

kısacası, ya beyin değil ya da bilmiyorum, yardım edecek bir şey yok

Seni bir psikiyatriste.
[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
Seni bir psikiyatriste.

insanlarla iletişim kurmak için müdahale etmeyin, salatalık yetiştirmeye devam edin

 
Maksim Dmitrievski :

insanlarla iletişim kurmak için müdahale etmeyin, salatalık yetiştirmeye devam edin

Moderatörler, bu aptallık daha ne kadar devam edecek?
Anaokulu seviyesinde, surat yapmak ve dilini göstermek zorunda kaldı.
Lütfen bu saçmalığa son verin.
[Silindi]  

asaulenka, savaş mı istedin? ne de olsa dizlerinin üzerinde, orada ne yazdığını anladığında af dilemek için emekleyeceksin (bir sonraki hayatta mb)

1...145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470...3399
Yeni yorum