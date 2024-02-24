Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1391
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
her şey yolunda, treni kendim bile izlemiyorum, eurobucks, yaklaşık bir yıl içinde
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Kase , 2019.03.03 12:45
şimdi böyle bir şey...
Yıl içinde haftanın başında alıp sonunda satmış olsaydınız, Eurobucks ve MO olmadan yaklaşık olarak aynı şey olurdu.
ve sonra, herkes gibi başarılı bir şekilde birleşirlerdi, ama aslında nasıldı?
Her hafta yeniden eğitiyorum, ardından ticarete dikkatlice yapıştırıyorum. Bu tür modeller üretime giriyor
esasen gereksiz, çünkü Nasılsa bir hafta sonra yeniden eğiteceğim)
bunu erteledi
Konunun yarısı modellerim hakkındaki hikayelere ayrılmış, gibi)) şimdiden yazmayı bıraktım
Anlaşılır bir şey görmedim ya da bir şeyi gözden kaçırdım. Peki bir yolu yok.
çoktan unuttum
Yazdığım her şey, her cümle anlamlı
herkesle dalga geçmiyorum, geçmişin deneyiminden yazıyorumyukarıya eklendi, önceki hızlı
çoktan unuttum
yazdığım her şey, her cümle anlamlı
herkesle dalga geçmiyorum, geçmişin deneyiminden yazıyorumyukarıya eklendi, önceki hızlı
makaleleri okumadım. Yapacağım.
sadece bir hafta değil, verimlilik zamanla düşer ki bu doğaldır
Ticaret yaptığım brokerin gerçek keneleri üzerinde test yapıyorum, bu yüzden bu bir umut değil, kesin testler. keneler de gereksiz olmasına rağmen, çünkü hft değil, ama emin olmak için, durakların nasıl işlendiği, örneğin, dalgalı yayılma , gecikmeler
sadece bir hafta değil, verimlilik zamanla düşer ki bu doğaldır
Ticaret yaptığım brokerin gerçek keneleri üzerinde test yapıyorum, bu yüzden bu bir umut değil, kesin testler. keneler de gereksiz olmasına rağmen, çünkü hft değil, ama emin olmak için, durakların nasıl işlendiği, örneğin, dalgalı yayılma , gecikmeler
Testler için 1m benim için her zaman yeterliydi. Tikler, aslında, test sırasında hiçbir şeyi önemli ölçüde değiştirmez, daha fazla sürüklenme vardır. Ancak gerçek hayatta, keneler kendilerini sisteme sığdırırlar, çünkü sadece son mumda gereklidir ve başka hiçbir yerde gerekli değildir. Klose gibi gidiyorlar ve hepsi bu
doğal olarak daha fazla kendi test cihazınız varsa, mt5'te sürüklenme yoktur
Şimdi bir üzüntü - mt5 test cihazındaki soketler çalışmıyor. Python'da gelişmiş modelleri test etmek istedim, henüz yapamamDLL ile uğraşmayacağım bile, çünkü Modeli daha sonra uzak bir sunucuya yüklemek ve terminalleri ona uzaktan bağlamak istiyorum
doğal olarak daha fazla kendi test cihazınız varsa, mt5'te sürüklenme yok
Şimdi bir üzüntü - mt5 test cihazındaki soketler çalışmıyor. Python'da gelişmiş modelleri test etmek istedim, henüz yapamamDLL ile uğraşmayacağım bile, çünkü Modeli daha sonra uzak bir sunucuya yüklemek ve terminalleri ona uzaktan bağlamak istiyorum