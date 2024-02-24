Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1391

her şey yolunda, treni kendim bile izlemiyorum, eurobucks, yaklaşık bir yıl içinde

Kase , 2019.03.03 12:45


şimdi böyle bir şey...

Yıl içinde haftanın başında alıp sonunda satmış olsaydınız, Eurobucks ve MO olmadan yaklaşık olarak aynı şey olurdu.

ve sonra, herkes gibi başarılı bir şekilde birleşirlerdi, ama aslında nasıldı?

Her hafta yeniden eğitiyorum, ardından ticarete dikkatlice yapıştırıyorum. Bu tür modeller üretime giriyor

esasen gereksiz, çünkü Nasılsa bir hafta sonra yeniden eğiteceğim)

bunu erteledi


Bu fx içindir, Forts için diğerleri küçüktür, oturum değişiklikleri, takas ve diğer saçmalıklar ile
 
Maksim Dmitrievski :


Modelin öğrendiği, grafikler olmadan bile açıktır. Bize modelin kendisi hakkında daha fazla bilgi verin.
 
Maksim Dmitrievski :

Konunun yarısı modellerim hakkındaki hikayelere ayrılmış, gibi)) şimdiden yazmayı bıraktım

Anlaşılır bir şey görmedim ya da bir şeyi gözden kaçırdım. Peki bir yolu yok.
Yuri Asaulenko :
Anlaşılır bir şey görmedim ya da bir şeyi gözden kaçırdım. Peki bir yolu yok.

çoktan unuttum

Yazdığım her şey, her cümle anlamlı

herkesle dalga geçmiyorum, geçmişin deneyiminden yazıyorum

yukarıya eklendi, önceki hızlı
 
Maksim Dmitrievski :

çoktan unuttum

yazdığım her şey, her cümle anlamlı

herkesle dalga geçmiyorum, geçmişin deneyiminden yazıyorum

yukarıya eklendi, önceki hızlı
Makaleleri okumadım. Yapacağım.
Nihai gerçek olarak MT test cihazına boşuna mı güveniyorsunuz? Belki de bu yüzden model bir hafta dayanıyor. Bu tuhaf.
Yuri Asaulenko :
makaleleri okumadım. Yapacağım.
Nihai gerçek olarak MT test cihazına boşuna mı güveniyorsunuz? Belki de bu yüzden model bir hafta dayanıyor. Bu tuhaf.

sadece bir hafta değil, verimlilik zamanla düşer ki bu doğaldır

Ticaret yaptığım brokerin gerçek keneleri üzerinde test yapıyorum, bu yüzden bu bir umut değil, kesin testler. keneler de gereksiz olmasına rağmen, çünkü hft değil, ama emin olmak için, durakların nasıl işlendiği, örneğin, dalgalı yayılma , gecikmeler

 
Maksim Dmitrievski :

sadece bir hafta değil, verimlilik zamanla düşer ki bu doğaldır

Ticaret yaptığım brokerin gerçek keneleri üzerinde test yapıyorum, bu yüzden bu bir umut değil, kesin testler. keneler de gereksiz olmasına rağmen, çünkü hft değil, ama emin olmak için, durakların nasıl işlendiği, örneğin, dalgalı yayılma , gecikmeler

Testler için 1m benim için her zaman yeterliydi. Tikler, aslında, test sırasında hiçbir şeyi önemli ölçüde değiştirmez, daha fazla sürüklenme vardır. Ancak gerçek hayatta, keneler kendilerini sisteme sığdırırlar, çünkü sadece son mumda gereklidir ve başka hiçbir yerde gerekli değildir. Klose gibi gidiyorlar ve hepsi bu
Yuri Asaulenko :
Testler için 1m benim için her zaman yeterliydi. Tikler, aslında, test sırasında hiçbir şeyi önemli ölçüde değiştirmez, daha fazla sürüklenme vardır. Ancak gerçek hayatta, keneler kendilerini sisteme sığdırırlar, çünkü sadece son mumda gereklidir ve başka hiçbir yerde gerekli değildir. Klose gibi gidiyorlar ve hepsi bu

doğal olarak daha fazla kendi test cihazınız varsa, mt5'te sürüklenme yoktur

Şimdi bir üzüntü - mt5 test cihazındaki soketler çalışmıyor. Python'da gelişmiş modelleri test etmek istedim, henüz yapamam

DLL ile uğraşmayacağım bile, çünkü Modeli daha sonra uzak bir sunucuya yüklemek ve terminalleri ona uzaktan bağlamak istiyorum
 
Maksim Dmitrievski :

doğal olarak daha fazla kendi test cihazınız varsa, mt5'te sürüklenme yok

Şimdi bir üzüntü - mt5 test cihazındaki soketler çalışmıyor. Python'da gelişmiş modelleri test etmek istedim, henüz yapamam

DLL ile uğraşmayacağım bile, çünkü Modeli daha sonra uzak bir sunucuya yüklemek ve terminalleri ona uzaktan bağlamak istiyorum
Bana öyle geliyor ki, bir python test cihazına sahip soketler düzgün çalışmayacak. En azından akışların tutarsızlığı nedeniyle. Ve senkronize etmek için - bilmiyorum, hemen söylemeyeceğim.
