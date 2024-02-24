Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1390
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
A_K'nın fizikçi değil, sıradan bir muhasebeci olduğundan şüpheleniyorum. Yoksa böyle paranoyak bir tutku nereden geliyor, başkalarının parasını saymak.
Bu oldukça mümkün. Muhasebe jargonunda tüm insanlar fizikçidir.
Kalıplaşmış yargılara gerek yok, konu buysa burada muhasebeci olmayı tercih ederim. Yeni bir klişe oluşturun :)
Topu çiğneyen pirzola vb. tüccarlardan değil, matematik ve fizik kavramlarıyla çalışan insanlardan olumlu bir durum görmek için ortak bir arzum var.
Soru - neden? Kahretsin, her şey zamanla ilgili - paha biçilemez! Böyle fiziksel ve matematiksel bir durum görseydim, bunun mümkün olduğunu, üzerinde çalışılacak bir şey ve uğraşılacak bir şey olduğunu bilirdim. Ve böylece ... Başarısız aramalarla yıllarınızı boşa mı harcıyorsunuz?!
Bu anlaşılmaz mı?
Maxim, görünüşe göre daha önce aerodinamik ile ilgilenen bir fizikçi olan bir vatandaşın derslerine bir bağlantı gönderdi. Pazar vizyonu hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Maxim, görünüşe göre daha önce aerodinamik ile ilgilenen bir fizikçi olan bir vatandaşın derslerine bir bağlantı gönderdi. Pazar vizyonu hakkında ne söyleyebilirsiniz?
İlginç anlatım hiçbir şey anlamadım. Videoyu ikinci hıza koyuyorsun ve genelde şamanizm var.
Model Değerlendirmesine Genel Bakış
Selamlar.
Yeni MetaTraderR paketini denediniz mi? Buraya gel ve tartış
Büyükbaba Asaulenko'nun kategorik olarak sonuçlarını sunmayı reddetmesine de üzüldüm. Bu kapris ve zulüm çılgınlığı beni sinirlendiriyor ve forumdaki iletişimin özünü gözden düşürüyor.
Ancak arkadaşım, adalet adına, sonuçları olumsuz da olsa bana göster. Birlikte sevinelim ya da ağlayalım... Ha?
şimdi böyle bir şey...
şimdi böyle bir şey...
tren nerede ve ileri nerede? lanet tarih yok .. ayrıca test ettiğiniz bir peçete TS üzerinde Yuri gibi
Onların etrafından dolaşmak için gerçekten bu kahrolası ohm olmalısın. Son yağmada, sağlayıcılar deliği kapattığında araba bozuldu.
fuckfx'in fxopen cantor'un geliştirme direktörü olduğunu söylüyorlar))) Mutfağın kendisi bu romantik karakterle geldi, onun için durumlar çizdi, vb.
tren nerede ve ileri nerede? lanet tarih yok .. ayrıca test ettiğiniz bir peçete TS üzerinde Yuri gibi
her şey yolunda, treni kendim bile izlemiyorum, eurobucks, yaklaşık bir yıl içinde
her şey yolunda, treni kendim bile izlemiyorum, eurobucks, yaklaşık bir yıl içinde
ve normal, programı biraz hizalayın ve şansınızı deneyin ..