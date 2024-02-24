Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1390

Yeni yorum
 
Yuri Asaulenko :
A_K'nın fizikçi değil, sıradan bir muhasebeci olduğundan şüpheleniyorum. Yoksa böyle paranoyak bir tutku nereden geliyor, başkalarının parasını saymak.
O profesyonel.
Aleksey Nikolaev :

Bu oldukça mümkün. Muhasebe jargonunda tüm insanlar fizikçidir.

Kalıplaşmış yargılara gerek yok, konu buysa burada muhasebeci olmayı tercih ederim. Yeni bir klişe oluşturun :)

 
Alexander_K :

Topu çiğneyen pirzola vb. tüccarlardan değil, matematik ve fizik kavramlarıyla çalışan insanlardan olumlu bir durum görmek için ortak bir arzum var.

Soru - neden? Kahretsin, her şey zamanla ilgili - paha biçilemez! Böyle fiziksel ve matematiksel bir durum görseydim, bunun mümkün olduğunu, üzerinde çalışılacak bir şey ve uğraşılacak bir şey olduğunu bilirdim. Ve böylece ... Başarısız aramalarla yıllarınızı boşa mı harcıyorsunuz?!

Bu anlaşılmaz mı?

Maxim, görünüşe göre daha önce aerodinamik ile ilgilenen bir fizikçi olan bir vatandaşın derslerine bir bağlantı gönderdi. Pazar vizyonu hakkında ne söyleyebilirsiniz?

 
Alexey Vyazmikin :

Maxim, görünüşe göre daha önce aerodinamik ile ilgilenen bir fizikçi olan bir vatandaşın derslerine bir bağlantı gönderdi. Pazar vizyonu hakkında ne söyleyebilirsiniz?

İlginç anlatım hiçbir şey anlamadım. Videoyu ikinci hıza koyuyorsun ve genelde şamanizm var.

 
San Sanych Fomenko :

Model Değerlendirmesine Genel Bakış

Selamlar.

Yeni MetaTraderR paketini denediniz mi? Buraya gel ve tartış

 
Alexander_K :

Büyükbaba Asaulenko'nun kategorik olarak sonuçlarını sunmayı reddetmesine de üzüldüm. Bu kapris ve zulüm çılgınlığı beni sinirlendiriyor ve forumdaki iletişimin özünü gözden düşürüyor.

Ancak arkadaşım, adalet adına, sonuçları olumsuz da olsa bana göster. Birlikte sevinelim ya da ağlayalım... Ha?


şimdi böyle bir şey...

 
Eh, bu likidite sağlayıcılar, kolay delikler açacak kadar emici değiller. Ayakkabı bağcıklarını bağlayamayan bir sürü Geek kadrosuna sahipler, ancak makine öğrenimi, matematik, istatistik hakkında her şeyi biliyorlar. Onların etrafından dolaşmak için gerçekten bu kahrolası ohm olmalısın. Son yağmada, sağlayıcılar deliği kapattığında araba bozuldu. Bu, tüm döviz çiftlerinin hareketini sürekli olarak değiştirmek için piyasayı toplardan nasıl tutacağınızdır.
[Silindi]  
Kâse :


şimdi böyle bir şey...

tren nerede ve ileri nerede? lanet tarih yok .. ayrıca test ettiğiniz bir peçete TS üzerinde Yuri gibi

 
Milyarder Kulübü :
Onların etrafından dolaşmak için gerçekten bu kahrolası ohm olmalısın. Son yağmada, sağlayıcılar deliği kapattığında araba bozuldu.

fuckfx'in fxopen cantor'un geliştirme direktörü olduğunu söylüyorlar))) Mutfağın kendisi bu romantik karakterle geldi, onun için durumlar çizdi, vb.

 
Maksim Dmitrievski :

tren nerede ve ileri nerede? lanet tarih yok .. ayrıca test ettiğiniz bir peçete TS üzerinde Yuri gibi

her şey yolunda, treni kendim bile izlemiyorum, eurobucks, yaklaşık bir yıl içinde

[Silindi]  
Kâse :

her şey yolunda, treni kendim bile izlemiyorum, eurobucks, yaklaşık bir yıl içinde

ve normal, programı biraz hizalayın ve şansınızı deneyin ..

1...138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397...3399
Yeni yorum