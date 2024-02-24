Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1388
Normal bir test cihazı nedir? Bu MT'mi? Bence benimki daha normal.
Buradaki en önemli şey, sonuçlarımı çıkarmış olmam.)
Bu arada, bunlar artık yapay seriler değil, piyasa serileri, Sber vadeli işlemleriydi.) Ve Alexey'in zaten vadeli işlemleri vardı ve normal olarak bağımsız bir örnek üzerinde test etti. Kaçırdığın bir şey.)
Evet? yanımdan bir şey geçti .. “Eureka” ünlemlerini veya açıklamalı normal resimleri fark etmedim
Ama neden çığlık.) Ve resimler vardı ve öyle. Yazıların bazılarını daha sonra aramak zorunda kalmamak için bloglarıma kopyaladım. Ayrıca sonuncuyu aracın prototipi ile oraya kopyalamak gerekiyor.
İçimden bir ses, test cihazınızın sizi pohpohladığını, gelecek gün için mutlu ve umut dolu bir uykuya dalmanız için sürekli kâseleri tespit ettiğini söylüyor.
İçimden bir ses senin bilmediğin ve bilemeyeceğin bir şeyden bahsettiğini söylüyor.) Ve ilk defa değil.
Bu arada, ben kase yapmıyorum. Somut sonuçlara gelince, hiç kimse onları forumda görmedi ve asla görmeyecek. Sadece testler, başka bir şey değil.
Ve "somut sonuçlarınız" nerede? NEREDE???
Hayır, olmayacak. Eğer anlamadıysan, bu seni ilgilendirmez, üzgünüm. Başkalarının işine burnunuzu sokmayın.
Alyoshenka'nın çaresizce yatırımcılardan kaçmaya çalışan oğluyla aynı yerde. ne yazık ki...
Hayır, olmayacak.
Buna katılıyorum , umutsuzca yatırımcılardan kaçmaya çalışan Alyoshenka'nın oğlu gibi hiçbir zaman sonuç alamayacaksınız.
Ve burada size gurur verici sonuçlar veren testçileriniz hakkında bilgi vermenize gerek yok, bu bir tür kişisel tatmin, nevrotik bir şey, gerçekle yüzleşmeniz ve zihninizi peri masallarıyla sarhoş etmemeniz gerekiyor.
Not: Aslında her şeyin matematik ve para yönetimine değil, bir tüccarın kişisel niteliklerine, tabiri caizse “karma”ya, özellikle sürekliliğe ve kalıtsallığa bağlı olduğunu söylemiştim. Ya bütün dünya senin yanında ya da aleyhinde, senin durumunda Evren açıkça senin için değil, en hafif tabirle.
Boş. ))
beceriksiz