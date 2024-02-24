Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1394
konuşma sonuçlara değindiyse, benimkine benzer bir şey görmedim, konuda, hatta yakın
bu yüzden ne hakkında olduğunu anlamıyorum .. Sadece fxsaber ile sonuçları gördüm ve bu kelimenin tam anlamıyla MO değil
peçete üzerinde yapılan geriye dönük testleri hatırlatmaya gerek yok, bunlar test değil
Eleştiri olarak almıyorum, ancak bunun çok karmaşık bir yaklaşım olduğunu ve birkaç hafta gibi ifadelerin etrafta dolaştığımı ve her şeyin dantelli olacağını / olmayacağını yazıyorum.
görünüşte basit bir şey hakkında bile, konuyu gündeme getirene kadar hiç kimse burada ve genel olarak RL, alglib ormanları vb. hakkında yazmadı.
bu nedenle, genel olarak, neden bahsediyoruz ... yani sadece "rastgele hedef" görüyorsunuz, ancak buna eklemek için daha zor bir şey düşünemezsiniz, çünkü bitmiş olanı görmek ve bunun basit olduğunu söylemek her zaman basit, ama geliştirmek için ..
Büyüklük hayalleriniz var. Sadece yaklaşımlarınız ve testleriniz doğru, gerisi peçete ve saçmalık vb.
Sizden herhangi bir test görmüyorum, o zaman grafikteki dağılım noktası tamamen rastgele))
Makalelerinizden önce, bunun zor bir şey olduğunu düşündüm. Ama şimdi, gerekirse bir şey düşünebilir ve onu değiştirebilirsiniz. Bunun için sen ve teşekkür ederim!
öğretmen olmadan bir modele nasıl sığdırılacağının temeli budur, o zaman bir şeyin nasıl yapılacağına dair birçok zor kısım vardır, böylece en azından bir şey yeni veriler üzerinde çalışırörneğin, bu örneklerin nasıl doğru bir şekilde örnekleneceği, hangi dağıtımlardan, hangi sıklıkta, nasıl doğrulanacağı vb.
Asaulenko ağa 20 iade gönderdi ve sevindi .. iyi, komik değil mi
rastgele tur)
Ve sonra elips var.
Sonuçlara ihtiyacım var, karmaşık yaklaşımlara değil. Karmaşık yaklaşımlar yeni bir nitelik kazandırmalıdır. Sen, evet, slantnye modaya sahipsin. Ancak niteliksel sonuçlar yoktur. Peki, o zaman bu zorluklar neden?
)) kalite, 5 dakikada bir avuç iyi model elde etmemdir (sonuç). İlk karmaşıklık gereklidir, böylece daha sonra aylarca eskiler bozulduğunda oturup modelleri almazsınız
rastgele tur)
peki, tamam, elips rastgeleliğin eşiğinde, düz bir çizgiden çok bir daireye daha yakın
Yuri'nin önerdiği gibi, > 2.5 ve <-2.5 tahminleriyle işlem yaparsanız, gerçekte çoğu işlem kârlı olacaktır:
Hata sayısının %15-20 olduğu görülmektedir.
Yuri'nin önerdiği gibi, > 2.5 ve <-2.5 tahminleriyle işlem yaparsanız, gerçekte çoğu işlem kârlı olacaktır:
öyle olmuyor, bulutun içinden 45 gr eğimli bir çizgi var yatay değilsapmaları saymak zorunda değilsiniz .. hatta kimin ne bildiğini bile önerdi))