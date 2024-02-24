Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1394

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

konuşma sonuçlara değindiyse, benimkine benzer bir şey görmedim, konuda, hatta yakın

bu yüzden ne hakkında olduğunu anlamıyorum .. Sadece fxsaber ile sonuçları gördüm ve bu kelimenin tam anlamıyla MO değil

peçete üzerinde yapılan geriye dönük testleri hatırlatmaya gerek yok, bunlar test değil

Eleştiri olarak almıyorum, ancak bunun çok karmaşık bir yaklaşım olduğunu ve birkaç hafta gibi ifadelerin etrafta dolaştığımı ve her şeyin dantelli olacağını / olmayacağını yazıyorum.

Büyüklük hayalleriniz var. Sadece yaklaşımlarınız ve testleriniz doğru, gerisi peçete ve saçmalık vb.
Testlerimi daha az doğru değil, artı daha da bilgilendirici buluyorum. Ve bir peçeteye geçmenizi ve MT test cihazının ilahi kökeni ve yanılmazlığı hakkındaki dini inançla ayrılmanızı tavsiye ederim.)
 
Maksim Dmitrievski :

görünüşte basit bir şey hakkında bile, konuyu gündeme getirene kadar hiç kimse burada ve genel olarak RL, alglib ormanları vb. hakkında yazmadı.

bu nedenle, genel olarak, neden bahsediyoruz ... yani sadece "rastgele hedef" görüyorsunuz, ancak buna eklemek için daha zor bir şey düşünemezsiniz, çünkü bitmiş olanı görmek ve bunun basit olduğunu söylemek her zaman basit, ama geliştirmek için ..

Makalelerinizden önce, bunun zor bir şey olduğunu düşündüm. Ama şimdi, gerekirse bir şey düşünebilir ve onu değiştirebilirsiniz. Bunun için sen ve teşekkür ederim!
[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
Büyüklük hayalleriniz var. Sadece yaklaşımlarınız ve testleriniz doğru, gerisi peçete ve saçmalık vb.
Testlerimi daha az doğru değil, artı daha da bilgilendirici buluyorum. Ve bir peçeteye geçmenizi ve MT test cihazının ilahi kökeni ve yanılmazlığı hakkındaki dini inançla ayrılmanızı tavsiye ederim.)

Sizden herhangi bir test görmüyorum, o zaman grafikteki dağılım noktası tamamen rastgele))

[Silindi]  
elibrarius :
Makalelerinizden önce, bunun zor bir şey olduğunu düşündüm. Ama şimdi, gerekirse bir şey düşünebilir ve onu değiştirebilirsiniz. Bunun için sen ve teşekkür ederim!

öğretmen olmadan bir modele nasıl sığdırılacağının temeli budur, o zaman bir şeyin nasıl yapılacağına dair birçok zor kısım vardır, böylece en azından bir şey yeni veriler üzerinde çalışır

örneğin, bu örneklerin nasıl doğru bir şekilde örnekleneceği, hangi dağıtımlardan, hangi sıklıkta, nasıl doğrulanacağı vb.
 
Maksim Dmitrievski :

Asaulenko ağa 20 iade gönderdi ve sevindi .. iyi, komik değil mi

Sonuçlara ihtiyacım var, karmaşık yaklaşımlara değil. Karmaşık yaklaşımlar yeni bir nitelik kazandırmalıdır. Evet, karmaşık yöntemleriniz var. Ancak niteliksel olarak başka sonuç yoktur. Peki, o zaman bu zorluklar neden?
Tabii ki, 2x2'yi sofistike bir şekilde sayabilir ve ne kadar havalı olduğumuzu ve ne kadar harika olduğumuzu söyleyebilirsiniz. Bazıları etkilendi
Herkes ayrıldı.

 
Maksim Dmitrievski :

Sizden herhangi bir test görmüyorum, o zaman grafikteki dağılım noktası tamamen rastgele))

rastgele tur)

Ve sonra elips var.

[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
Sonuçlara ihtiyacım var, karmaşık yaklaşımlara değil. Karmaşık yaklaşımlar yeni bir nitelik kazandırmalıdır. Sen, evet, slantnye modaya sahipsin. Ancak niteliksel sonuçlar yoktur. Peki, o zaman bu zorluklar neden?
İşte bu, Auchan'a gittim.

)) kalite, 5 dakikada bir avuç iyi model elde etmemdir (sonuç). İlk karmaşıklık gereklidir, böylece daha sonra aylarca eskiler bozulduğunda oturup modelleri almazsınız

[Silindi]  
elibrarius :

rastgele tur)

Ve sonra elips var.

peki, tamam, elips rastgeleliğin eşiğinde, düz bir çizgiden çok bir daireye daha yakın

 
Maksim Dmitrievski :

peki, tamam, elips rastgeleliğin eşiğinde, düz bir çizgiden çok bir daireye daha yakın

Yuri'nin önerdiği gibi, > 2.5 ve <-2.5 tahminleriyle işlem yaparsanız, gerçekte çoğu işlem kârlı olacaktır:

Hata sayısının %15-20 olduğu görülmektedir.

[Silindi]  
elibrarius :

Yuri'nin önerdiği gibi, > 2.5 ve <-2.5 tahminleriyle işlem yaparsanız, gerçekte çoğu işlem kârlı olacaktır:

Hata sayısının %15-20 olduğu görülmektedir.

öyle olmuyor, bulutun içinden 45 gr eğimli bir çizgi var yatay değil

sapmaları saymak zorunda değilsiniz .. hatta kimin ne bildiğini bile önerdi))
1...138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401...3399
Yeni yorum