Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2399
JPMorgan'ın İngilizce (ve makine çevirisi)) broşürünü (hiç de küçük olmayan) atabilirim) Verilerin iyi bir sınıflandırması ve bunlarla çalışmak için farklı yaklaşımlar vardır.
Zor değilse, lütfen beni sıfırlayın.
Teşekkür ederim! evet küçük değil
Hadi bir bakalım.
+ Katılıyorum, okunacak bir şey olacak)
BTCUSD çifti için sinir ağının son 24 saatteki tahmini böyle görünüyor
Mor oklar nelerdir? kırmızı yeşil iyidir
backtests yapmak öğretilmedi mi?
Mor oklar nelerdir? kırmızı yeşil iyidir
ama olacak çünkü gerçekten gerekli
Henüz geriye dönük bir test yok, tarihe yansıtmak için çok fazla bükülmüş
geriye dönük testler ile başlamalısın) oklara hayran olmanın amacı nedir