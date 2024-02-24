Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1384
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yazık ki "Beğen" koyamazsınız
sadece para kazanabilirsin)) şaka yapıyorum
Yuri ve basit artışlarla her şey yolunda gidiyor
piyasadaki fiyat, esas olarak farklı tarihsel anlarda arz ve talep dengesini yansıtır
başka bir sorun daha var: MO ile ne kadar tarih analiz edilmelidir?
bazı sabit Barlar kullanırsak = 1000
bu eğitim için geçersiz veri olmaz mıydı?
x.append((SD.history[ij][cc]/SD.history[i][cc]- 1 )* 1000 )
sonuç şu şekilde olacaktır: en büyük gecikmeli dönüşün önemi en büyük olacaktır (daha fazla varyans, daha fazla bilgi kazancı) ve bu getiri geri kalan özelliklerin tüm varyansını içerir
Uzun bir trendde = evet. Ve önemi, daha fazla - daha güçlü ve korelasyon, tk. hepsi aynı yönde büyür.
Ve bu durumda:
20. çubuk 0. çubukla aynı seviyededir ancak 5. ve 10. çubuklar 20. çubuktan daha fazla bilgi taşır. Ve sadece 2-3 komşunun bir korelasyonu var.
Birçok durum var ve tüm çubukları analiz etmeniz gerekiyor.
Alternatif olarak, bu ileti dizisinin yaratıcısının yaptığı gibi (blogunda) satırı inceltebilirsiniz.
x.append((SD.history[ij][cc]/SD.history[i][cc]- 1 )* 1000 )
sonuç şu şekilde olacaktır: en büyük gecikmeli dönüşün önemi en büyük olacaktır (daha fazla varyans, daha fazla bilgi kazancı) ve bu getiri geri kalan özelliklerin tüm varyansını içerir
başka bir sorun daha var: MO ile ne kadar tarih analiz edilmelidir?
bazı sabit Barlar kullanırsak = 1000
bu eğitim için geçersiz veri olmaz mıydı?
Fiyatı seviyelere ayırırsanız, tarihin ortalama derinliğini, fiyatın geldiği andan başlayarak ve çıktığı zaman biten seviyelere göre hesaplayabileceğinize inanıyorum.
Artış kullanmıyorum.))
SD.history[ij][cc]/SD.history[i][cc]
Bunlar göreceli artışlardır. Sadece onları farklı çağırıyorsun.
Uzun bir trendde = evet. Ve önemi, daha uzun - daha güçlü ve korelasyon, tk. hepsi aynı yönde büyür.
Ve bu durumda:
20. çubuk 0. çubukla aynı seviyededir ancak 5. ve 10. çubuklar 20. çubuktan daha fazla bilgi taşır. Ve sadece 2-3 komşunun bir korelasyonu var.
Birçok durum var ve tüm çubukları analiz etmeniz gerekiyor.
Alternatif olarak, bu ileti dizisinin yaratıcısının yaptığı gibi (blogunda) satırı inceltebilirsiniz.
bu, numunelerdeki bir artışla, ortalama alırsak korelasyonun orada maksimum olacağı anlamına gelir.
kimse yerel olarak umursamıyor
Korku.))
peki, tüm örneklem üzerinde tahmin edicileriniz arasındaki korelasyonu hesaplayın
sonra hepsini çöpe at
peki, tüm örneklem üzerinde tahmin edicileriniz arasındaki korelasyonu hesaplayın
sonra hepsini çöpe at