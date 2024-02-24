Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1384

Vitaly Muzichenko :

Yazık ki "Beğen" koyamazsınız

sadece para kazanabilirsin)) şaka yapıyorum

 
elibrarius :

Yuri ve basit artışlarla her şey yolunda gidiyor

Artış kullanmıyorum.))
 
Maksim Dmitrievski :

piyasadaki fiyat, esas olarak farklı tarihsel anlarda arz ve talep dengesini yansıtır

başka bir sorun daha var: MO ile ne kadar tarih analiz edilmelidir?

bazı sabit Barlar kullanırsak = 1000

bu eğitim için geçersiz veri olmaz mıydı?

 
Maksim Dmitrievski :

x.append((SD.history[ij][cc]/SD.history[i][cc]- 1 )* 1000 )

bu hiçbir anlam ifade etmiyor, sonraki her özellik bir öncekinden faydalı bilgilerin yarısını içeriyor, yani. onlar, 1: yüksek oranda ilişkilidir, 2:e - en büyük gecikmeye sahip özellik, önceki özelliklerde bulunan tüm varyansı içerir, yani. bilgi vermiyorlar

sonuç şu şekilde olacaktır: en büyük gecikmeli dönüşün önemi en büyük olacaktır (daha fazla varyans, daha fazla bilgi kazancı) ve bu getiri geri kalan özelliklerin tüm varyansını içerir

Uzun bir trendde = evet. Ve önemi, daha fazla - daha güçlü ve korelasyon, tk. hepsi aynı yönde büyür.

Ve bu durumda:


20. çubuk 0. çubukla aynı seviyededir ancak 5. ve 10. çubuklar 20. çubuktan daha fazla bilgi taşır. Ve sadece 2-3 komşunun bir korelasyonu var.

Birçok durum var ve tüm çubukları analiz etmeniz gerekiyor.

Alternatif olarak, bu ileti dizisinin yaratıcısının yaptığı gibi (blogunda) satırı inceltebilirsiniz.

 
Maksim Dmitrievski :

x.append((SD.history[ij][cc]/SD.history[i][cc]- 1 )* 1000 )

bu hiçbir anlam ifade etmiyor, sonraki her özellik bir öncekinden faydalı bilgilerin yarısını içeriyor, yani. onlar, 1: yüksek oranda ilişkilidir, 2:e - en büyük gecikmeye sahip özellik, önceki özelliklerde bulunan tüm varyansı içerir, yani. bilgi vermiyorlar

sonuç şu şekilde olacaktır: en büyük gecikmeli dönüşün önemi en büyük olacaktır (daha fazla varyans, daha fazla bilgi kazancı) ve bu getiri geri kalan özelliklerin tüm varyansını içerir

Korku.))
Yaptığım şeyin analogu fotoğrafçılık.
Igor Makanu :

başka bir sorun daha var: MO ile ne kadar tarih analiz edilmelidir?

bazı sabit Barlar kullanırsak = 1000

bu eğitim için geçersiz veri olmaz mıydı?

Fiyatı seviyelere ayırırsanız, tarihin ortalama derinliğini, fiyatın geldiği andan başlayarak ve çıktığı zaman biten seviyelere göre hesaplayabileceğinize inanıyorum.

 
Yuri Asaulenko :
Artış kullanmıyorum.))

SD.history[ij][cc]/SD.history[i][cc]

Bunlar göreceli artışlardır. Sadece onları farklı çağırıyorsun.

elibrarius :

Uzun bir trendde = evet. Ve önemi, daha uzun - daha güçlü ve korelasyon, tk. hepsi aynı yönde büyür.

Ve bu durumda:


20. çubuk 0. çubukla aynı seviyededir ancak 5. ve 10. çubuklar 20. çubuktan daha fazla bilgi taşır. Ve sadece 2-3 komşunun bir korelasyonu var.

Birçok durum var ve tüm çubukları analiz etmeniz gerekiyor.

Alternatif olarak, bu ileti dizisinin yaratıcısının yaptığı gibi (blogunda) satırı inceltebilirsiniz.

bu, numunelerdeki bir artışla, ortalama alırsak korelasyonun orada maksimum olacağı anlamına gelir.

kimse yerel olarak umursamıyor

Yuri Asaulenko :
Korku.))

peki, tüm örneklem üzerinde tahmin edicileriniz arasındaki korelasyonu hesaplayın

sonra hepsini çöpe at

 
Maksim Dmitrievski :

peki, tüm örneklem üzerinde tahmin edicileriniz arasındaki korelasyonu hesaplayın

sonra hepsini çöpe at

haklı değilsin Bunu yapmanın tek yolu bu.
