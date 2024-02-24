Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2398
Peki ya mevsimselliğin ve hava durumu, arz ve talep, ulaşım ağlarının tıkanıklığı, hastalıklar gibi malların fiyatını etkileyen birçok göstergenin olduğu emtia piyasalarında MO'yu denerseniz? Belki sonuç daha iyi olur?
Son zamanlarda, forumda bir yerde biri, örneğin ekinleri gerçek zamanlı olarak izlemek için uydu görüntülerinin zaten kullanıldığını açıkladı. Bu tür bilgilerin çok pahalı olduğu ve yarım saat içinde eskidiği iddia edildi)
Ya da böyle bir infa
Ne yani, mahsul yarım saatte mi olgunlaşıyor? :)
Her durumda, burada fiyat üzerindeki etkisi sadece bunlardan daha haklı olan faktörlerden bahsediyoruz. analiz.
Ne, mahsul yarım saatte mi olgunlaşıyor? :)
Her durumda, burada fiyat üzerindeki etkisi sadece bunlardan daha haklı olan faktörlerden bahsediyoruz. analiz.
Yazarı ve mesajlarından birini buldum, onunla kontrol etmek daha iyi - muhtemelen bir şey yalan söyledim)
Numara. Geniş bir çevre tarafından tanınır hale gelirler. Ve algoritma çalışmayı durdurur.
Bu nedenle, esas olan şöhret ya da gizlenme değil, MO'nun yardımıyla piyasadaki arzı belirleyen bir model ve talebi belirleyen bir model inşa etmektir. Örneğin bir ders kitabından alınan bir modele göre avantaj sağlaması gereken daha güvenilir bir modeldir.
JPMorgan'ın İngilizce (ve makine çevirisi)) broşürünü (hiç de küçük olmayan) atabilirim) Verilerin iyi bir sınıflandırması ve bunlarla çalışmak için farklı yaklaşımlar vardır.