Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2398

Yeni yorum
 

Peki ya mevsimselliğin ve hava durumu, arz ve talep, ulaşım ağlarının tıkanıklığı, hastalıklar gibi malların fiyatını etkileyen birçok göstergenin olduğu emtia piyasalarında MO'yu denerseniz? Belki sonuç daha iyi olur?


 
Alexey Vyazmikin :

Peki ya mevsimselliğin ve hava durumu, arz ve talep, ulaşım ağlarının tıkanıklığı, hastalıklar gibi malların fiyatını etkileyen birçok göstergenin olduğu emtia piyasalarında MO'yu denerseniz? Belki sonuç daha iyi olur?


Son zamanlarda, forumda bir yerde biri, örneğin ekinleri gerçek zamanlı olarak izlemek için uydu görüntülerinin zaten kullanıldığını açıkladı. Bu tür bilgilerin çok pahalı olduğu ve yarım saat içinde eskidiği iddia edildi)

 
Alexey Nikolaev :

Son zamanlarda, forumda bir yerde biri, örneğin ekinleri gerçek zamanlı olarak izlemek için uydu görüntülerinin zaten kullanıldığını açıkladı.
Bu tür bilgilerin çok pahalı olduğu ve yarım saat içinde eskidiği iddia edildi)

Ya da böyle bir infa

Ö

 
Alexey Nikolaev :

Son zamanlarda, forumda bir yerde biri, örneğin ekinleri gerçek zamanlı olarak izlemek için uydu görüntülerinin zaten kullanıldığını açıkladı. Bu tür bilgilerin çok pahalı olduğu ve yarım saat içinde eskidiği iddia edildi)

Ne yani, mahsul yarım saatte mi olgunlaşıyor? :)

Her durumda, burada fiyat üzerindeki etkisi sadece bunlardan daha haklı olan faktörlerden bahsediyoruz. analiz.

 
Alexey Vyazmikin :

Peki ya mevsimselliğin ve hava durumu, arz ve talep, ulaşım ağlarının tıkanıklığı, hastalıklar gibi malların fiyatını etkileyen birçok göstergenin olduğu emtia piyasalarında MO'yu denerseniz? Belki sonuç daha iyi olur?


%100 daha iyi...
 
Alexey Vyazmikin :

Ne, mahsul yarım saatte mi olgunlaşıyor? :)

Her durumda, burada fiyat üzerindeki etkisi sadece bunlardan daha haklı olan faktörlerden bahsediyoruz. analiz.

Yazarı ve mesajlarından birini buldum, onunla kontrol etmek daha iyi - muhtemelen bir şey yalan söyledim)

От теории к практике. Часть 2
От теории к практике. Часть 2
  • 2021.05.06
  • www.mql5.com
Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц...
[Silindi]  
Aleksey Nikolaev :

Yazarı ve mesajlarından birini buldum, onunla kontrol etmek daha iyi - muhtemelen bir şey yalan söyledim)

Ah şu Ukraynalı nicelikler

 
Alexey Vyazmikin :

Ne, mahsul yarım saatte mi olgunlaşıyor? :)

Her durumda, burada fiyat üzerindeki etkisi sadece bunlardan daha haklı olan faktörlerden bahsediyoruz. analiz.

Numara. Geniş bir çevre tarafından tanınır hale gelirler. Ve algoritma çalışmayı durdurur.

 
Valeriy Yastremskiy :

Numara. Geniş bir çevre tarafından tanınır hale gelirler. Ve algoritma çalışmayı durdurur.

Bu nedenle, esas olan şöhret ya da gizlenme değil, MO'nun yardımıyla piyasadaki arzı belirleyen bir model ve talebi belirleyen bir model inşa etmektir. Örneğin bir ders kitabından alınan bir modele göre avantaj sağlaması gereken daha güvenilir bir modeldir.

 
Alexey Vyazmikin :

Yani esas olan şöhret ya da gizlenme değil, MO'nun yardımıyla piyasadaki arzı belirleyen bir model ve talebi belirleyen bir model inşa etmektir. Örneğin bir ders kitabından alınan bir modele göre avantaj sağlaması gereken daha güvenilir bir modeldir.

JPMorgan'ın İngilizce (ve makine çevirisi)) broşürünü (hiç de küçük olmayan) atabilirim) Verilerin iyi bir sınıflandırması ve bunlarla çalışmak için farklı yaklaşımlar vardır.

1...239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405...3399
Yeni yorum