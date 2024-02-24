Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1153
devtools yüklü mü?
Evet, onsuz başka bir hata daha vardı.
Kahretsin, bilmiyorum ((Yeniden denedim, her şey benim için kuruldu. Ayrıca R-3.5.0'ım var.)
Dosyayı ayrı olarak indirebilirim ama nasıl yükleyebilirim?
Nedeni tam olarak belli değil ... "Gelecekteki seçim" algoritmaları var, kullanışlı tahmin edicileri gürültüden ayırma problemini çözüyorlar.
Dosyayı ayrı olarak indirebilirim ama nasıl yükleyebilirim?
eğer r-stüdyo
Dürüst olmak gerekirse, mantıklı olacak hiçbir şey hakkında yorum yapamam. Sadece ne düşündüğümü ve hangi yöne kazmaya çalıştığımı söylememe izin verin, her şeyden önce fraktallık problemini çözmenin, kabaca konuşmak gerekirse, (algoritma-MO-TS) "kafa ve" görmeyi öğretmek gerektiğini düşünüyorum. omuzlar" hem günlük hem de dakika grafiğinde ve ne olacağını (algoritma-MO-TS) bunun bir ve aynı olduğunu anladı.
Ardından verilerdeki heterojenlik de ortadan kalkacak ve durağanlık ortaya çıkacak ve en önemlisi, tekrarlanabilirliği ham VR'de olmayan, MO'ya doldurmanın faydası yok.
Veya zamanla mutasyona uğramayan ve yapılarını değiştirmeyen işaretlerle çalışın, bunlar durağan, örneğin seviyeler
Mmm-evet beyler... mmm-evet... 1153 sayfa demagoji! Teneke! Bir ay boyunca (çoğunlukla çapraz olarak) okudum, bir yapı fark ettiğim tek şey https://www.mql5.com/en/articles/1165
Bütün bu tartışma bana hatırlattı https://www.mql5.com/ru/forum/4956 Sanırım aynı miktarda anlam olacak
https://www.mql5.com/en/articles/1165'te yapıcı olduğunu fark ettiğim tek yer
Mmm-evet beyler... mmm-evet... 1153 sayfa demagoji! Teneke! Bir ay boyunca (çoğunlukla çapraz olarak) okudum, bir yapı fark ettiğim tek şey https://www.mql5.com/en/articles/1165
Hedef olarak ZZ - yüz avuç içi
Ve evet, yapıcı
"fraktallık" vektör tahmini ile üstesinden gelinir, yani, bir seferde birden fazla zaman penceresiyle artışlar yapıldığında, örneğin 10 dakika ileri, bir saat, 6 saat, bir gün, bir hafta
"baş ve omuzlar" bir fiyat kalıbıdır, görünüşe göre her algoritmik tüccar, piyasanın kalıpları görmediğinden emin olmak için bir kalıp ilişkilendiricisi yazmış gibi görünüyor, belirli bir "figürün" bir şeyi tahmin edebileceğine dair istatistiksel bir gerekçe yok, bunlar "görünür" " bulutlardaki "hayvanlar" gibi, pareidolia