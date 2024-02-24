Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1148
Hayır, Her nasılsa sadece UYGULAYIN, kar ve zararla ilgili işlevi ödüllendirecek bir şey..sonra kapalı, daha fazla kar elde etmek için Doğal olarak Kendini İyileştirmeye çalışmanın temsilcisinin iradesi :)
Ama nasıl yapılacağı büyük bir soru :)))
Sana gösterdiğimi kendi yolumu denedim :))
belki de mevcut piyasa durumları (dağılımlar) ile ilgili başka olasılık dağılımlarından örneklere ihtiyacımız var, bilmiyorum :)
nereye kayboldun
Uzun zaman önce ortadan kayboldu
Uzun zaman önce ortadan kayboldu
31 Temmuz'da onunla son kez konuştum ve artık onu göremiyorum ...
Merhaba Maksimka! dinlemek! Dönüm noktalarına ilişkin tahmincileri perçinledim, şimdiye kadar sadece oturdum, ancak yarın satın alınacaklar ...
sadece görselleştirme için durur/alır, ts değil
Tahminciler zaten artı olarak kendi başlarına çalışıyorlar. Size bir önerim var, eğer verileri size açık olarak gönderirsem | yüksek | düşük | kapat | cilt | pred1 |pred2 | pred3.....
Ağı filtrelemek ve eğitmek için OHLC verilerine dayanarak tahmin edicilerinizi oluşturacaksınız veya elinizde ne varsa, belki de değerli bir şey ortaya çıkacaktır.
Sen ne diyorsun?
Merhaba, hiçbir şeye vaktim yok.. çalışılacak çok şey var
Sutton, Battreau. RL 2. baskı, artık bir taslak değil, son sürüm https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
kitaptan örnekler https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
Merhaba, hiçbir şeye vaktim yok.. çalışılacak çok şey var
tamam, o zaman farklı .. Her şeyi kendim yapacağım, tahmin ediciler oluşturacağım ve bunları bir dosyaya paketleyeceğim
Sadece seninle ve hedefinle, tamam mı?
tamam, o zaman farklı .. Her şeyi kendim yapacağım, tahmin ediciler oluşturacağım ve bunları bir dosyaya paketleyeceğim
Sadece seninle ve hedefinle, tamam mı?
Online eğitimim var, bu dosyalarla ne yapacağım? zamanla hemoroidleri senkronize etmek ve rpochy yapmak gerekecek ..
Herhangi bir olay olmaması için başlangıçta MT5'te her şeyi bir kerede yazmak gerekiyor
Ve gerçekte, Büyücü, Doktor, Fa, Aleshenka-oğlu vs. nerede? Sonuçta, Öğretmen Misha nerede?!
En kısa dal askıya alınmış animasyonda dondu... Ne oldu?!