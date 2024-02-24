Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1148

Yeni yorum
[Silindi]  
FxTrader562 :

Hayır, Her nasılsa sadece UYGULAYIN, kar ve zararla ilgili işlevi ödüllendirecek bir şey..sonra kapalı, daha fazla kar elde etmek için Doğal olarak Kendini İyileştirmeye çalışmanın temsilcisinin iradesi :)

Ama nasıl yapılacağı büyük bir soru :)))

Sana gösterdiğimi kendi yolumu denedim :))


belki de mevcut piyasa durumları (dağılımlar) ile ilgili başka olasılık dağılımlarından örneklere ihtiyacımız var, bilmiyorum :)

 
nereye kayboldun
 
Alexey Vyazmikin :
nereye kayboldun
Dr. Tüccar mı?

Uzun zaman önce ortadan kayboldu

 
Novaja :

Uzun zaman önce ortadan kayboldu

31 Temmuz'da onunla son kez konuştum ve artık onu göremiyorum ...

 

Merhaba Maksimka! dinlemek! Dönüm noktalarına ilişkin tahmincileri perçinledim, şimdiye kadar sadece oturdum, ancak yarın satın alınacaklar ...


sadece görselleştirme için durur/alır, ts değil




Tahminciler zaten artı olarak kendi başlarına çalışıyorlar. Size bir önerim var, eğer verileri size açık olarak gönderirsem | yüksek | düşük | kapat | cilt | pred1 |pred2 | pred3.....

Ağı filtrelemek ve eğitmek için OHLC verilerine dayanarak tahmin edicilerinizi oluşturacaksınız veya elinizde ne varsa, belki de değerli bir şey ortaya çıkacaktır.

Sen ne diyorsun?

[Silindi]  
mytarmailS :

Merhaba Maksimka! dinlemek! Dönüm noktalarına ilişkin tahmincileri perçinledim, şimdiye kadar sadece oturdum, ancak yarın satın alınacaklar ...


sadece görselleştirme için durur/alır, ts değil




Tahminciler zaten artı olarak kendi başlarına çalışıyorlar. Size bir önerim var, eğer verileri size açık olarak gönderirsem | yüksek | düşük | kapat | cilt | pred1 |pred2 | pred3.....

Ağı filtrelemek ve eğitmek için OHLC verilerine dayanarak tahmin edicilerinizi oluşturacaksınız veya elinizde ne varsa, belki de değerli bir şey ortaya çıkacaktır.

Sen ne diyorsun?

Merhaba, hiçbir şeye vaktim yok.. çalışılacak çok şey var

[Silindi]  

Sutton, Battreau. RL 2. baskı, artık bir taslak değil, son sürüm https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view

kitaptan örnekler https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction

 
Maksim Dmitrievski :

Merhaba, hiçbir şeye vaktim yok.. çalışılacak çok şey var

tamam, o zaman farklı .. Her şeyi kendim yapacağım, tahmin ediciler oluşturacağım ve bunları bir dosyaya paketleyeceğim

Sadece seninle ve hedefinle, tamam mı?

[Silindi]  
mytarmailS :

tamam, o zaman farklı .. Her şeyi kendim yapacağım, tahmin ediciler oluşturacağım ve bunları bir dosyaya paketleyeceğim

Sadece seninle ve hedefinle, tamam mı?

Online eğitimim var, bu dosyalarla ne yapacağım? zamanla hemoroidleri senkronize etmek ve rpochy yapmak gerekecek ..

Herhangi bir olay olmaması için başlangıçta MT5'te her şeyi bir kerede yazmak gerekiyor

 

Ve gerçekte, Büyücü, Doktor, Fa, Aleshenka-oğlu vs. nerede? Sonuçta, Öğretmen Misha nerede?!

En kısa dal askıya alınmış animasyonda dondu... Ne oldu?!

1...114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155...3399
Yeni yorum