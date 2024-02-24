Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 573
Yani momentum gibi. Böylece kuyruğunu yener.
alıntılara dönüştürülebilir, burada mesele şu ki, regresyon problemleri için çıplak tırnak işaretleri almayın, çünkü modeller tahminde bulunamazlar ve örneğin tırnak işaretleri olmayan osilatör okumalarını tahmin etmek gerekir. veya sadece artışlar.
Her şeyin herhangi bir şeye artışları, tahmin edicilerin sayısı da dahil olmak üzere, farklı tahmin edicilerle yarım yıl boyunca acı çektim. Ve farklı modeller kullandım. Ve RF, ve SVM ve MLP... Ve eski yarılar eziyet çekti ve M1'e indi. Doğrulama setinde elde edilebilecek maksimum doğruluk yüzde 53, eğitim setinde ise - %100.0 idi. Bu ticaret için yeterli değil. Plus'ta çalışmak için en az %57 doğruluğa ihtiyacınız var. Ellerin çarpık ya da başka bir şey olup olmadığı. Harika sonuçlar elde eden var mı? Sadece merak ediyorum.
Merhaba.
Tavsiye verin lütfen. Hazır bir model metatrader'a nasıl entegre edilir (model python'da xgboost kullanılarak oluşturulmuştur)?
Google'da yapabileceğim tek seçenek, modeli python'da bir metin dosyasına kaydetmek ve ardından R kullanarak mql'ye yüklemek.
Başka seçenekler var mı? Uygulama örnekleriniz var mı?
Şimdiden teşekkürler!
En basit ve çok yönlü çözüm olarak Named Pipes'ı seçtim. Onlar. şimdi mt ve python betiği birbirleriyle bir istemci-sunucu olarak iletişim kuruyor. Birbirlerine istek/yanıt gönderme.
+ sadece modelin yeterliliğini kontrol ettim, aksi takdirde SanSanych ona çıngırak diyor
hatanın doğal olarak var olduğu görülebilir, ancak artışların genel biçimi korunur. Üstelik bu, modelin kendi hatası değil, tahmin ediciler üzerine kurulu olduğu için ve orada da bir hata olduğu için.
Yani, bu anlaşılabilir.
Rusya Federasyonu'ndaki tehdit güçlü değil, ancak Ulusal Meclis sadece alıntıları mükemmel bir şekilde yiyor, sadece normalleşmek isteniyor. Ve bu arada, her şeyi daha az mükemmel bir şekilde hatırlamıyor.
Demek istediğim, Rusya Federasyonu'nda neye ihtiyaç duyulabilir (bir uzmanın görüşü)))
daha önce burada tartışılmıştı - nasıl normalleştirileceği çok önemli .. ve örnek değerlerin sınırlarını aşarsa Ulusal Meclis de başarısız olur, makalenin bağlantısını attı .. Rusya Federasyonu ile bu aslında aynı ama daha da kötüsü, sadece sabite gidiyor. Bu sadece regresyon problemleri için geçerlidir, sınıflandırma yaparken aslında umurumda değil
ve örneğin son gürültüyü kaldırmak için örneği bir işarete normalleştirmek de çok yararlıdır .. hemen ve daha hızlı öğrenmek çok daha kolaydır. Veya kasıtlı olarak yüksek bir normalleştirme eşiği ve filtre aralıkları belirleyebilirsiniz, burada bütün bir strateji dalı ayrı olabilir.
Doğru bir şekilde normalleştirilirse, aptalca değil, aralığın ötesine geçmeyecektir.)
Bu arada Maxim, bir çeşit istikrarlı piyasa tahmininin mümkün olduğuna gerçekten inanıyor musun?
belirli pazarlarda evet, neredeyse kesin.. veya belirli pazar aşamalarında.. belki, ama her zaman değil, en azından iyi filtrelere ihtiyacınız var
benim görüşüme göre, önceden var olan belirli bir uzun vadeli piyasa döngüsüne uyum sağlarsanız. Ancak, otomatik olarak nasıl yapılacağı sorudur.
Tekrar filtreler. Filtreleri kim yapacak? Ve bu belirli aşamalar nelerdir? Onlar nasıl? -Algoritmik olarak algıla? Bu kraliyet işi değil.
Bence öyle: DM'ye gittiler - her şeyi kendisinin açıklamasına izin verin.