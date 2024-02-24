Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1159
Akşam yapacak bir şey yokken biraz oyun gördüm :)
bir NN, döngüleri mümkün olduğunca fazla yanıtla vurgulamaya çalışır, ikincisi onları geleceğe tahmin eder (döngüleri tahmin etmek fiyatların kendisinden daha kolaydır gibi)
döndü, çok komik .. sıfır ile kavşakta veya iddia edilen yükseklerden açıksa
Pekala, sen bir mucitsin!
Belki ağların bu ortak çalışmasının sonuçları bir tahmin ediciye dönüştürülebilir ve yenmek üzere başka ağlara/ağaçlara verilebilir?
Bugün Kütüphane tartışmasında aranıyor: RL GMDH şunları öneriyor: MO'ya dayalı EA iyidir, ancak IMHO, önce EA'nın ne gördüğünü görselleştirmeniz gerekir, yani. bir danışmana değil, bir göstergeye ihtiyacın var, ama bakıyorum, zaten her şeyi kendin buldun)))
peki, eğer bir gösterge varsa, şimdi buna dayalı bir danışman yazmanız ve görselleştirme modunda yavaşça gözlemlemeniz gerekir.
Not: Çok uzun zaman önce değil, kod tabanında bire bir gösterge sizinkinin nasıl göründüğünü gördüm, sadece sağda kırmızı çizgiler yok, bu frekans spektrumunun bir görselleştirmesi değil mi?
geleceği oldukça güçlü bir şekilde yeniden çiziyor, ancak genel olarak, bu turuncu saçmalık bir daralmaya gitti (büyük) ve küçük döngüler bir süre sonra yukarı ve aşağı iyi tahmin edildi (önceki ekranda faiz için bir satın alma vardı)
şimdi yine küçük bir kırmızı yukarı döngüsü olacağını tahmin ediyor, yani. küçük bir büyüme
Bilmiyorum bunu botla anlatmak çok daha zor ama gözlerinizle görebilirsiniz
dönüp dönmediğini görmek için kontrol çubuklarını koyun :) genel olarak, ana sinyal sıfır çizgisini geçiyor
belki kumar için iyidir
alttakini doğrulayabilirsiniz (ortadan sapma ne kadar büyük olursa, sonuç o kadar doğru olur), sadece belirli bir sınırdan daha azına inanmıyorsunuz,
ve üstte (grafik doğruysa, yani istemsiz olarak geleceğe kaydırılmazsa), o zaman ortalamaya getiri ile girin, yani 0'ın üzerinde bir aşağı dönüş satış, 0'ın altında ve yukarı - satın alma .
PS/ (olmazsa iyi olur) ama bir şey bu çizelgelere farklı bir şekilde ulaşılabileceğini (ve muhtemelen birisinin ulaşmış olabileceğini) gösteriyor :-) Her nasılsa, hazırlıksız, 4-5 barlık bir otokorelasyon görüyorum ve onun değerlendirmesi
otoregresyon :) kaydırılmaz. ortalama çalışmıyor - periyodik olarak çıkar. 0 çizgisinin kesişme noktalarında normal sinyaller vardır, ancak son çubuk doğal olarak yeniden çizilir. Şu anda gözlerinizle bir şekilde belirleyebilirseniz .. o zaman makinede pek olası değildir) sadece eğlenceli
ps döngü tahmin edilmedi, ekstrapolatör yeniden çizildi. Bırakın fiyatlandırmayı denemeyi, bu tür döngülerde bile çalışmıyor.
Ve bugün baktım - normalde tahmin edilen büyük bir saçmalık ve bugün satın almak için bir sinyal verdi ve daha fazla büyüme öngördü. Tamam, spam göndermeyi bitirdim :) ama AR\Arima modları ilginç olabilir - yapacak bir şeyi olmayan bu
Herhangi bir makine öğrenme algoritması olup olmadığını kimse iş parçacığına tavsiye edebilir mi?
İşlem sayısını azaltmak/ayırmak gerekiyor.
hiçbir şey bulamıyorum
Şimdiden bilmenin zamanının geldiğini ve onur duyduğunu söylüyor
Kendi ekstrapolatörümü yapmaya çalışacağım, daha iyi