Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 998

Yuri Asaulenko :
Garip görüş.) Neden olsun ki?

Bunlar, kene VR'sinin üstel olarak incelmesinden sonra elde edilen grafiklerdir. Gördüğünüz gibi, dağılım hem gündüz hem de gece pratik olarak sabittir.

 
Alexander_K2 :

İyi bilmiyorum. IMHO, bu kadar akıllı olmaya gerek yok. f(t)-R(f(t)) zaten tamamen durağan bir seridir.
Kapaklı Shl R ^ anladın mı?
 
Yuri Asaulenko :
bu fonksiyonlar nelerdir?

 
Alexander_K2 :

İlk VR'nin belirli bir "inceltilmesinin" yardımıyla, durağan olana mümkün olduğunca yakın bir süreç elde etmenin mümkün olacağına dair bir görüş var.

Bana öyle geliyor ki, basit bir karşı örnek, diğer yönde (üst veya alt) bir trendle keskin bir trend dönüşü olacaktır. İnceltme burada nasıl yardımcı olabilir?

 
Renat Akhtyamov :

Anladığım kadarıyla - VR'nin kendisi eksi Fourier görüntüsü

 
Aleksey Nikolaev :

Bunun üzerinde çalışıyorum. Görev kolay değil, ancak orijinal VR ile çalışmanın yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.

 
Alexander_K2 :

Kafamı toparlayamadığım bir şey...

iki deve uçmuş gibi...

biraz ara vereceğim...


 
Yuri Asaulenko :
Bu da zarar vermez.)) Trend bileşenini hariç tutarsak , piyasa oldukça durağandır . En azından Excel'de kontrol etmek kolaydır.
Dağıtım türü başka bir hikaye.))

ARCH etkileri nereye gitti? Hangisi yüzden fazla? Ve hangi son ve son görünmüyor?

 
Alexander_K2 :

Bir de kuantum mekaniği dediler.((R Fourier ne zamandı?
 
Alexander_K2 :

Bunun üzerinde çalışıyorum. Görev kolay değil, ancak orijinal VR ile çalışmanın yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.

Durağanlığı fark etmemek de mümkün değil. Olası bir standart varyant, orijinal serinin hızlı durağan ve yavaş durağan olmayan bir sürecin süperpozisyonu olarak temsilidir.

