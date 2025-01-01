Create
Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.
bool Create(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo (ativo).
period
[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).
ma_period
[in] Período médio.
ma_shift
[in] Deslocamento horizontal.
ma_method
[in] Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Tipo de Preço do manipulador para aplicar.
deviation
[in] Desvio.
Valor de retorno
verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.