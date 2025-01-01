Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int ma_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied,

double deviation

)

Parâmetros

symbol

[in] Símbolo (ativo).

period

[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in] Período médio.

ma_shift

[in] Deslocamento horizontal.

ma_method

[in] Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Tipo de Preço do manipulador para aplicar.

deviation

[in] Desvio.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.