DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresIndicadores de TendênciaCiEnvelopesCreate 

Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool  Create(
   string           symbol,        // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // Period
   int              ma_period,     // Averaging period
   int              ma_shift,      // Horizontal shift
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,     // Averaging method
   int              applied,       // Price type or handle to apply
   double           deviation      // Deviation
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo (ativo).

period

[in]  Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Período médio.

ma_shift

[in]  Deslocamento horizontal.

ma_method

[in]  Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Tipo de Preço do manipulador para aplicar.

deviation

[in]  Desvio.

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.