MathRandomUniform

a ve b parametrelerini kullanarak, tekdüze dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomUniform(
   const double  a,              // dağılım parametresi (alt sınır)
   const double  b,              // dağılım parametresi (üst sınır)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

a ve b parametrelerini kullanarak, tekdüze dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirunif() fonksiyonunun analoğu

bool  MathRandomUniform(
   const double  a,              // dağılım parametresi (alt sınır)
   const double  b,              // dağılım parametresi (üst sınır)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

a

[in]  Dağılım parametresi a (alt sınır).

b

[in]  Dağılım parametresi b (üst sınır).

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

data_count

[out]  İstenen veri miktarı.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.