MathRandomUniform

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomUniform(
   const double  a,              // параметр распределения a (нижняя граница)
   const double  b,              // параметр распределения b (верхняя граница)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные  по закону  равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог runif() в R.

bool  MathRandomUniform(
   const double  a,              // параметр распределения a (нижняя граница)
   const double  b,              // параметр распределения b (верхняя граница)
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

a

[in]  Параметр распределения a (нижняя граница).

b

[in]  Параметр распределения b (верхняя граница).

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

data_count

[out]  Количество необходимых данных.

result[]

[out]  Массив для получения значений псевдослучайных величин.