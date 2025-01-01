- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathRandomUniform(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону равномерного распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог runif() в R.
|
bool MathRandomUniform(
Параметры
a
[in] Параметр распределения a (нижняя граница).
b
[in] Параметр распределения b (верхняя граница).
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.