DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution uniformeMathRandomUniform 

MathRandomUniform

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution uniforme avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathRandomUniform(
   const double  a,             // paramètre a de la distribution (limite inférieure)
   const double  b,             // paramètre b de la distribution (limite supérieure)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution uniforme avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à runif() dans R.

bool  MathRandomUniform(
   const double  a,             // paramètre a de la distribution (limite inférieure)
   const double  b,             // paramètre b de la distribution (limite supérieure)
   const int     data_count,     // quantité de données nécessaires
   double&       result[]        // tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires
   );

Paramètres

a

[in]  Paramètre a de la distribution (limite inférieure).

b

[in]  Paramètre b de la distribution (limite supérieure).

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out]  Quantité de données nécessaires.

result[]

[out]  Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.