- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
MathRandomUniform
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution uniforme avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathRandomUniform(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution uniforme avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à runif() dans R.
|
bool MathRandomUniform(
Paramètres
a
[in] Paramètre a de la distribution (limite inférieure).
b
[in] Paramètre b de la distribution (limite supérieure).
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.