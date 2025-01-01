- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
MathProbabilityDensityUniform
Bir rassal x değişkeni için tekdüze dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityUniform(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için tekdüze dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonununun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidunif() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityUniform(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
a
[in] Dağılım parametresi a (alt sınır).
b
[in] Dağılım parametresi b (üst sınır).
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.