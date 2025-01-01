DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikGleichverteilungMathRandomUniform 

MathRandomUniform

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Gleichverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathRandomUniform(
   const double  a,              // a-Parameter der Verteilung (untere Grenze)
   const double  b,              // b-Parameter der Verteilung (obere Grenze)
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Gleichverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu runif() in R.

bool  MathRandomUniform(
   const double  a,              // a-Parameter der Verteilung (untere Grenze)
   const double  b,              // b-Parameter der Verteilung (obere Grenze)
   const int     data_count,     // Anzahl der benötigten Daten
   double&       result[]        // Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen
   );

Parameter

a

[in]  a-Parameter der Verteilung (untere Grenze).

b

[in]  b-Parameter der Verteilung (obere Grenze).

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

data_count

[out]  Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.