- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
MathRandomUniform
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Gleichverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathRandomUniform(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Gleichverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu runif() in R.
|
bool MathRandomUniform(
Parameter
a
[in] a-Parameter der Verteilung (untere Grenze).
b
[in] b-Parameter der Verteilung (obere Grenze).
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.