MathRandomUniform

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Gleichverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomUniform(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Gleichverteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu runif() in R.

bool MathRandomUniform(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

a

[in] a-Parameter der Verteilung (untere Grenze).

b

[in] b-Parameter der Verteilung (obere Grenze).

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.