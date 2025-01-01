- MathProbabilityDensityUniform
Bir rassal x değişkeni için tekdüze dağılımın olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathCumulativeDistributionUniform(

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için, tekdüze dağılımın olasılık fonksiyonunu a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
bool MathCumulativeDistributionUniform(

Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
a
[in] Dağılım parametresi a (alt sınır).
b
[in] Dağılım parametresi b (üst sınır).
tail
[in] hesaplama bayrağı. 'true' ise, olasılık rassal değişkenin x'i aşmayan değerleri için hesaplanır.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise olasılığın doğal logaritması hesaplanır
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık fonksiyonunun değerlerinin dizisi.