MathRandomUniform

パラメータa、bを使って、一様分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathRandomUniform(
  const double  a,             // 分布パラメータa（下限）
  const double  b,             // 分布パラメータb （上限）
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータa、bを使って、一様分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrunif()の類似体です。

bool  MathRandomUniform(
  const double  a,             // 分布パラメータa（下限）
  const double  b,             // 分布パラメータb （上限）
  const int     data_count,     // 必要なデータ量
  double&      result[]        // 擬似乱数変数の値の配列
  );

パラメータ

a

[in]  分布パラメータa（下限）.

b

[in]  分布パラメータb （上限）.

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

data_count

[out]  必要なデータ量

result[]

[out]  擬似乱数の値を取得するための配列