- MathProbabilityDensityUniform
- MathCumulativeDistributionUniform
- MathQuantileUniform
- MathRandomUniform
- MathMomentsUniform
MathRandomUniform
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione uniforme con i parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathRandomUniform(
Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione uniforme con i parametri A e B. In caso di errore restituisce false. Analogo di runif() in R.
|
bool MathRandomUniform(
Parametri
a
[in] Parametro della distribuzione a (limite inferiore).
b
[in] Parametro della distribuzione b (limite superiore).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.