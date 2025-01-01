DocumentazioneSezioni
MathRandomUniform 

MathRandomUniform

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione uniforme con i parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomUniform(
   const double  a,              // parametro della distribuzione a (limite inferiore)
   const double  b,              // parametro della distribuzione b (limite superiore)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuiti secondo la legge di distribuzione uniforme con i parametri A e B. In caso di errore restituisce false. Analogo di runif() in R.

bool  MathRandomUniform(
   const double  a,              // parametro della distribuzione a (limite inferiore)
   const double  b,              // parametro della distribuzione b (limite superiore)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

a

[in]   Parametro della distribuzione a (limite inferiore).

b

[in]  Parametro della distribuzione b (limite superiore).

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.