DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikNichtzentrale Chi-Quadrat VerteilungMathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare 

MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  nu,            // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  sigma,         // Parameter der Nichtzentralität
   const bool    tail,          // Flag der Berechnung, wenn lower_tail=true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,      // Berechnung den Logarithmus des Wertes, wenn log_mode=true, wird der natürlich Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  nu,            // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  sigma,         // Parameter der Nichtzentralität
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pchisq() in R.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  nu,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  sigma,          // Parameter der Nichtzentralität
   const bool    tail,           // Flag der Berechnung, wenn lower_tail=true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,       // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
#   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  nu,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
   const double  sigma,          // Parameter der Nichtzentralität
#   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in]  Parameter der Nichtzentralität.  

tail

[in]  Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.