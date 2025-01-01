- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pchisq() in R.
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
nu
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).
sigma
[in] Parameter der Nichtzentralität.
tail
[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.