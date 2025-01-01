MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pchisq() in R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

const bool tail,

const bool log_mode,

# double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit den Parametern nu und sigma für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

# double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in] Parameter der Nichtzentralität.

tail

[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.