MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
通过nu和sigma参数，计算随机变量x的非中心卡方分布的概率分布函数。出错情况下它返回NaN。
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
通过nu和sigma参数，计算随机变量数组x[]的非中心卡方分布的概率分布函数。出错情况下它返回false。R语言的pchisq()模拟。
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
参数
x
[in] 随机变量值。
x[]
[in] 随机变量值数组。
nu
[in] 分布参数（自由度数）。
sigma
[in] 非中心参数。
tail
[in] 计算标识。如果true，则计算不超过随机变量x的概率。
log_mode
[in] 计算数值对数的标识。如果log_mode=true，则计算概率的自然对数。
error_code
[out] 存储错误代码的变量。
result[]
[out] 概率函数值数组。