- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
- MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
- MathQuantileNoncentralChiSquare
- MathRandomNoncentralChiSquare
- MathMomentsNoncentralChiSquare
MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
確率変数xに対して、パラメータnu、sigmaを用いて非心カイ2乗分布の確率分布関数を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
確率変数xに対して、パラメータnu、sigmaを用いて非心カイ2乗分布の確率分布関数を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
確率変数xに対して、パラメータnu、sigmaを用いて非心カイ2乗分布の確率分布関数を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのpchisq()の類似体です。
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
<t0>確率変数の配列x[]に対して、パラメータnu、sigmaを用いて非心カイ2乗分布の確率分布関数を計算します。エラーの場合は、falseを返します。
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare(
パラメータ
x
[in] 確率変数の値
x[]
[in] 確率変数の値を持つ配列
nu
[in] 分布のパラメータ（自由度の数）
sigma
[in] 非心パラメータ.
tail
[in] 計算のフラグ。 true の場合、確率変数がx 以下である確率を計算する。
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率関数の値の配列