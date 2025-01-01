MathMomentsF
Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов F-распределения Фишера с параметрами nu1 и nu2.
|
double MathMomentsF(
Параметры
nu1
[in] Первый параметр распределения (число степеней свободы).
nu2
[in] Второй параметр распределения (число степеней свободы).
mean
[out] Переменная для получения среднего значения.
variance
[out] Переменная для получения дисперсии.
skewness
[out] Переменная для получения коэффициента асимметрии.
kurtosis
[out] Переменная для получения коэффициента эксцесса.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.