MathProbabilityDensityCauchy

Bir rassal x değişkeni için, Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityCauchy(

const double x,

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Bir rassal x değişkeni için, Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathProbabilityDensityCauchy(

const double x,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonununun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidcauchy() fonksiyonunun analoğu

bool MathProbabilityDensityCauchy(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonununun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathProbabilityDensityCauchy(

const double& x[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parametreler

x

[in] Rassal değişkenin değeri.

x[]

[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.

a

[in] dağılımın ortalama parametresi.

b

[in] dağılımın ölçek parametresi.

log_mode

[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.