MathProbabilityDensityCauchy
Bir rassal x değişkeni için, Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathProbabilityDensityCauchy(
Bir rassal x değişkeni için, Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathProbabilityDensityCauchy(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonununun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidcauchy() fonksiyonunun analoğu
bool MathProbabilityDensityCauchy(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için Cauchy dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonununun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.
bool MathProbabilityDensityCauchy(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
a
[in] dağılımın ortalama parametresi.
b
[in] dağılımın ölçek parametresi.
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.