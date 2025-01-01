DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento CArrayInt AssignArray 

AssignArray

Copia gli elementi di un array in un altro.

bool  AssignArray(
   const CArrayInt*  src      // puntatore alla sorgente
   )

Parametri

src

[in] Puntatore ad un'istanza della classe CArrayInt utilizzato come sorgente di elementi da copiare.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso copiare gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayInt::AssignArray(const CArrayInt*)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- crea l'array sorgente
   CArrayInt *src  =new CArrayInt;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- aggiunge gli elementi dell'array sorgente
   //--- . . .
   //--- assegna un altro array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Errore assegnazione array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- gli arrays sono identici
   //--- elimina la sorgente dell'array
   delete src;
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }