//--- CArrayFloat::AssignArray(const float &[]) 예제

#include <Arrays\ArrayFloat.mqh>

//---

float src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayFloat *array=new CArrayFloat;

//---

if(array==NULL)

{

printf("객체 생성 오류");

return;

}

//--- 다른 배열을 할당

if(!array.AssignArray(src))

{

printf("배열 할당 오류");

delete array;

return;

}

//--- 배열 사용

//--- . . .

//--- 배열 삭제

delete array;

}