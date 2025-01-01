MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayCharDeleteRange
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
DeleteRange
지정된 배열 위치에서 요소 그룹을 삭제합니다.
|
bool DeleteRange(
Parameters
from
[in] 제거할 첫 번째 배열 요소의 위치.
to
[in] 제거할 마지막 배열 요소의 위치.
Return Value
성공시 true, 요소 제거 불가시 false.
예제:
|
//--- CArrayChar::DeleteRange(int,int) 예제