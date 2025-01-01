Opérations mathématiques

Les opérations mathématiques, y compris l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, peuvent être effectuées sur des matrices et des vecteurs élément par élément.

Les deux matrices ou les deux vecteurs doivent être du même type et avoir les mêmes dimensions. Chaque élément de la matrice opère sur l'élément correspondant de la seconde matrice.

Vous pouvez également utiliser un scalaire du type approprié (double, flottant ou complexe) comme deuxième terme (multiplicateur, sous-traitant ou diviseur). Dans ce cas, chaque membre de la matrice ou du vecteur fonctionnera sur le scalaire spécifié.

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};



matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;

matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;

matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // Produit Hadamard, à ne pas confondre avec le produit matriciel ! Il existe une fonction MatMul spéciale pour cela

matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;



matrix_c1=matrix_a+1;

matrix_c2=matrix_b-double_value;

matrix_c3=matrix_a*M_PI;

matrix_c4=matrix_b/0.1;



//--- les opérations en place sont possibles

matrix_a+=matrix_b;

matrix_a/=2;

Les mêmes opérations sont disponibles pour les vecteurs.