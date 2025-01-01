- Mathematical operations
- Mathematical functions
Opérations mathématiques
Les opérations mathématiques, y compris l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, peuvent être effectuées sur des matrices et des vecteurs élément par élément.
Les deux matrices ou les deux vecteurs doivent être du même type et avoir les mêmes dimensions. Chaque élément de la matrice opère sur l'élément correspondant de la seconde matrice.
Vous pouvez également utiliser un scalaire du type approprié (double, flottant ou complexe) comme deuxième terme (multiplicateur, sous-traitant ou diviseur). Dans ce cas, chaque membre de la matrice ou du vecteur fonctionnera sur le scalaire spécifié.
|
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Les mêmes opérations sont disponibles pour les vecteurs.