Documentazione
MQL5 Riferimento
Metodi Matriciali e Vettoriali
Operazioni
Operazioni matematiche 

Operazioni matematiche

Le operazioni matematiche, tra cui addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, possono essere eseguite sugli opportuni elementi di matrici e vettori.

Entrambe le matrici o entrambi i vettori devono essere dello stesso tipo e devono avere le stesse dimensioni. Ogni elemento della matrice opera sull'elemento corrispondente della seconda matrice.

È anche possibile utilizzare uno scalare del tipo appropriato (double, float o complex) come secondo termine (moltiplicatore, sottraendo o divisore). In questo caso, ogni membro della matrice o vettore opererà sullo scalare specificato.

  matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
  matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};
 
  matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;
  matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;
  matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b;   // Prodotto Hadamard, da non confondere con il prodotto matrice! C'è una funzione speciale per questo, MatMul
  matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;
 
  matrix_c1=matrix_a+1;
  matrix_c2=matrix_b-double_value;
  matrix_c3=matrix_a*M_PI;
  matrix_c4=matrix_b/0.1;
 
//-- sono possibili operazioni in essere
  matrix_a+=matrix_b;
  matrix_a/=2;

Le stesse operazioni sono disponibili per i vettori.

 