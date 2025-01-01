- Operazioni matematiche
- Funzioni matematiche
Operazioni matematiche
Le operazioni matematiche, tra cui addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, possono essere eseguite sugli opportuni elementi di matrici e vettori.
Entrambe le matrici o entrambi i vettori devono essere dello stesso tipo e devono avere le stesse dimensioni. Ogni elemento della matrice opera sull'elemento corrispondente della seconda matrice.
È anche possibile utilizzare uno scalare del tipo appropriato (double, float o complex) come secondo termine (moltiplicatore, sottraendo o divisore). In questo caso, ogni membro della matrice o vettore opererà sullo scalare specificato.
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Le stesse operazioni sono disponibili per i vettori.