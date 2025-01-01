MQL5参考矩阵和向量方法运算数学运算 数学运算数学函数 数学运算 数学运算，包括加法、减法、乘法和除法，可以针对矩阵和向量按元素级执行。 两个矩阵或两个向量必须属于同一类型，并且必须具有相同的维度。 矩阵的每个元素都对第二个矩阵的相应元素进行操作。 您还可以使用相应的类型（双精度、浮点数或复数）的标量作为第二项（乘数、减法或除数）。 在这种情况下，矩阵或向量的每个成员都将在指定的标量上运行。 matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}}; matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}}; matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b; matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a; matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // 哈达玛（Hadamard）乘积，不要和矩阵乘积混淆！ 对此有一个特殊的 MatMul 函数 matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a; matrix_c1=matrix_a+1; matrix_c2=matrix_b-double_value; matrix_c3=matrix_a*M_PI; matrix_c4=matrix_b/0.1; //--- 可以就地采取行动 matrix_a+=matrix_b; matrix_a/=2; 相同的操作可用于向量。 运算 数学函数