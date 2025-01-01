数学运算

数学运算，包括加法、减法、乘法和除法，可以针对矩阵和向量按元素级执行。

两个矩阵或两个向量必须属于同一类型，并且必须具有相同的维度。 矩阵的每个元素都对第二个矩阵的相应元素进行操作。

您还可以使用相应的类型（双精度、浮点数或复数）的标量作为第二项（乘数、减法或除数）。 在这种情况下，矩阵或向量的每个成员都将在指定的标量上运行。

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};



matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;

matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;

matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // 哈达玛（Hadamard）乘积，不要和矩阵乘积混淆！ 对此有一个特殊的 MatMul 函数

matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;



matrix_c1=matrix_a+1;

matrix_c2=matrix_b-double_value;

matrix_c3=matrix_a*M_PI;

matrix_c4=matrix_b/0.1;



//--- 可以就地采取行动

matrix_a+=matrix_b;

matrix_a/=2;

相同的操作可用于向量。