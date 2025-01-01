Mathematische Operationen

Mathematische Operationen, einschließlich Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, können mit Matrizen und Vektoren elementweise durchgeführt werden.

Beide Matrizen oder Vektoren müssen vom gleichen Typ sein und die gleichen Dimensionen haben. Jedes Element der Matrix wirkt auf das entsprechende Element der zweiten Matrix.

Sie können auch einen Skalar des entsprechenden Typs (double, float oder complex) als zweiten Term (Multiplikator, Subtrahend oder Divisor) verwenden. In diesem Fall wirkt jedes Element der Matrix oder des Vektors auf den angegebenen Skalar.

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};



matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;

matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;

matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // Hadamard-Produkt, es darf nicht mit einem Matrix-Produkt verwechselt werden! Hierfür gibt es die spezielle Funktion MatMul

matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;



matrix_c1=matrix_a+1;

matrix_c2=matrix_b-double_value;

matrix_c3=matrix_a*M_PI;

matrix_c4=matrix_b/0.1;



//--- Operationen im Innern sind möglich

matrix_a+=matrix_b;

matrix_a/=2;

Die gleichen Operationen sind für Vektoren verfügbar.