questo script per MT5 come utilizzare lo script: fare doppio clic su questo script e fare ordine,

Utilizzare questo script 2 minuti prima delle notizie ad alto impatto che si muovono più velocemente FOMC, NFP, RATE BANK, CPI.





Inserisce ordini Buy Stop e Sell Stop.





Basta fare clic su di esso o impostare il tasto destro del mouse sullo script e impostare ctrl + 1 e sei pronto a seguire le notizie di grande impatto.





Ha uno Stop Loss se il mercato cambia direzione e ha un Target.





Raccomandazione:





Utilizzare solo per le notizie ROSSE.





Se in 3 minuti dopo la notizia non è stato toccato il buystop e il sell stop, allora il mercato non si è mosso più velocemente, cancellare la posizione buystop e sell stop e attendere un'altra notizia.