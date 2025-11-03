CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Script

Trap News MT5 - script per MetaTrader 5

reza rahmad | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
reza rahmad
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(8)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

questo script per MT5 come utilizzare lo script:

fare doppio clic su questo script e fare ordine,

Utilizzare questo script 2 minuti prima delle notizie ad alto impatto che si muovono più velocemente FOMC, NFP, RATE BANK, CPI.

Inserisce ordini Buy Stop e Sell Stop.

Basta fare clic su di esso o impostare il tasto destro del mouse sullo script e impostare ctrl + 1 e sei pronto a seguire le notizie di grande impatto.

Ha uno Stop Loss se il mercato cambia direzione e ha un Target.

Raccomandazione:

Utilizzare solo per le notizie ROSSE.

Se in 3 minuti dopo la notizia non è stato toccato il buystop e il sell stop, allora il mercato non si è mosso più velocemente, cancellare la posizione buystop e sell stop e attendere un'altra notizia.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49864

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo.

Segnale trasversale HL per WPR Segnale trasversale HL per WPR

L'indicatore HLCrossSig for WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che permette di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio di un trader.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Modification of Bollinger Bands ® trend indicator.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).