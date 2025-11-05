거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 1
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
안녕하세요,
"간단하면서도 효과적인 브레이크아웃 전략"의 업데이트입니다. 이 코드에서는 소품 회사 챌린지를 위한 몇 가지 도우미 함수를 추가했습니다.
일반적으로 프롭펌 챌린지를 통과하려면 세 가지 주요 기준을 충족해야 합니다:
- 목표 수익
- 일일 최대 손실을 위반하지 않을 것
- 최대 손실을 위반하지 않을 것
이 코드에서는 "목표 수익"과 "일일 최대 손실 거의 위반"을 확인하여 모든 포지션을 자동으로 종료하고 대기 중인 주문을 모두 삭제하는 두 가지 함수를 포함했습니다. "최대 손실"의 경우 전략과 위험 관리에 따라 달라지므로 이 MQL5 스크립트에서는 언급하지 않습니다.
//+------------------------------------------------------------------+ //| 소품 회사 도우미 기능| //+------------------------------------------------------------------+ // 모든 지정가 주문을 삭제하고 모든 포지션을 종료합니다. void ClearAll(string message) { Comment(message); for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket(i); if (OrderSelect(orderTicket)) { trade.OrderDelete(orderTicket); } } for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { ulong posTicket = PositionGetTicket(i); trade.PositionClose(posTicket); } } // 수익 목표 달성 여부 확인 bool isPassed() { return AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) > PASS_CRITERIA; } // 일일 최대 손실 한도 위반 여부 확인 bool isDailyLimit() { MqlDateTime date_time; TimeToStruct(TimeCurrent(), date_time); int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year; // 현재 잔액 double current_balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // 오늘의 마감된 거래 PL 받기 HistorySelect(0, TimeCurrent()); int orders = HistoryDealsTotal(); double PL = 0.0; for (int i = orders - 1; i >= 0; i--) { ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i); if(ticket==0) { Print("HistoryDealGetTicket failed, no trade history"); break; } double profit = HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT); if (profit != 0) { // 거래 날짜 시간 가져오기 MqlDateTime deal_time; TimeToStruct(HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME), deal_time); // 거래 시간 확인 if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year) { PL += profit; } else break; } } double starting_balance = current_balance - PL; double current_equity = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT; }
지정해야 할 매개 변수는 다음과 같습니다:
input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------"; input bool isChallenge = false; input double PASS_CRITERIA = 110100.; input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500.;
이 스크립트에서 값을 찾으시기 바랍니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49713
XMA_이치모쿠
이치모쿠 킨코 효 지표의 평균 계산과 유사한 계산 알고리즘으로 평균을 이동합니다.울트라 모멘텀
이 지표는 모멘텀 기술 지표의 판독값과 여러 신호선의 분석을 기반으로 합니다.
Click on the market chart to create a price alert
이는 메타트레이더 5에서 처음 선보이는 기능입니다. 이제 차트를 클릭하여 가격 알림을 만들 수 있습니다.BBands Stop v1
Modification of Bollinger Bands ® trend indicator.