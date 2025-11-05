안녕하세요,

"간단하면서도 효과적인 브레이크아웃 전략"의 업데이트입니다. 이 코드에서는 소품 회사 챌린지를 위한 몇 가지 도우미 함수를 추가했습니다.

일반적으로 프롭펌 챌린지를 통과하려면 세 가지 주요 기준을 충족해야 합니다:

목표 수익

일일 최대 손실을 위반하지 않을 것

최대 손실을 위반하지 않을 것

이 코드에서는 "목표 수익"과 "일일 최대 손실 거의 위반"을 확인하여 모든 포지션을 자동으로 종료하고 대기 중인 주문을 모두 삭제하는 두 가지 함수를 포함했습니다. "최대 손실"의 경우 전략과 위험 관리에 따라 달라지므로 이 MQL5 스크립트에서는 언급하지 않습니다.

void ClearAll( string message) { Comment (message); for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong orderTicket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (orderTicket)) { trade.OrderDelete(orderTicket); } } for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong posTicket = PositionGetTicket (i); trade.PositionClose(posTicket); } } bool isPassed() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) > PASS_CRITERIA; } bool isDailyLimit() { MqlDateTime date_time; TimeToStruct ( TimeCurrent (), date_time); int current_day = date_time.day, current_month = date_time.mon, current_year = date_time.year; double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int orders = HistoryDealsTotal (); double PL = 0.0 ; for ( int i = orders - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) { Print ( "HistoryDealGetTicket failed, no trade history" ); break ; } double profit = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit != 0 ) { MqlDateTime deal_time; TimeToStruct ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ), deal_time); if (deal_time.day == current_day && deal_time.mon == current_month && deal_time.year == current_year) { PL += profit; } else break ; } } double starting_balance = current_balance - PL; double current_equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return current_equity < starting_balance - DAILY_LOSS_LIMIT; }

지정해야 할 매개 변수는 다음과 같습니다:

input string dd = "-------------PROP FIRM CHALLENGE-----------------" ; input bool isChallenge = false ; input double PASS_CRITERIA = 110100 .; input double DAILY_LOSS_LIMIT = 4500 .;

이 스크립트에서 값을 찾으시기 바랍니다.

