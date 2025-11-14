Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Basic GridManager Library - libreria per MetaTrader 5
La libreria contiene metodi pubblici di base per gestire le griglie:
public: GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent); ~GridManager() {}; void SetGridMagicNumber(ulong magic); void SetGridMaxDD(double max_dd_percent); void SetGridMultiplier(double lot_multiplier); void Start(void); void Update(void); void CloseGrid(); double GridPnL(); int CountPositions();
Nel codice sopra riportato:
- MaxDD sta per "massimo drawdown consentito". Questo valore è disattivato per impostazione predefinita, ma l'utilizzo del metodo Set lo attiverà. Si tratta di un valore in %balance.
- Il metodoStart avvia una nuova griglia se non è già in esecuzione.
- Il metodoUpdate controlla le nuove entrate e le possibili uscite.
Questo è un esempio di codice di EA basato sull'oggetto GridManager :
#include <GridManager.mqh> GridManager *buy_grid; int OnInit() { buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1); buy_grid.SetGridMagicNumber(100); buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); buy_grid.SetGridMaxDD(5); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { delete buy_grid; } void OnTick(void) { bool buy_condition=true; if(buy_condition) buy_grid.Start(); buy_grid.Update(); }
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49186
