Basic GridManager Library - libreria per MetaTrader 5

La libreria contiene metodi pubblici di base per gestire le griglie:

public:
                     GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent);
                    ~GridManager() {};
   void              SetGridMagicNumber(ulong magic);
   void              SetGridMaxDD(double max_dd_percent);
   void              SetGridMultiplier(double lot_multiplier);
   void              Start(void);
   void              Update(void);
   void              CloseGrid();
   double            GridPnL();
   int               CountPositions();

Nel codice sopra riportato:

  • MaxDD sta per "massimo drawdown consentito". Questo valore è disattivato per impostazione predefinita, ma l'utilizzo del metodo Set lo attiverà. Si tratta di un valore in %balance.
  • Il metodoStart avvia una nuova griglia se non è già in esecuzione.
  • Il metodoUpdate controlla le nuove entrate e le possibili uscite.

Questo è un esempio di codice di EA basato sull'oggetto GridManager :

#include <GridManager.mqh>
GridManager *buy_grid;

int OnInit()
  {
   buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1);
   buy_grid.SetGridMagicNumber(100); 
   buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); 
   buy_grid.SetGridMaxDD(5);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete buy_grid;
  }

void OnTick(void)
  {
   bool buy_condition=true;
   if(buy_condition)
      buy_grid.Start();
   buy_grid.Update();
  }

    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/49186

