La bibliothèque contient des méthodes publiques de base pour gérer les grilles :

public:
                     GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent);
                    ~GridManager() {};
   void              SetGridMagicNumber(ulong magic);
   void              SetGridMaxDD(double max_dd_percent);
   void              SetGridMultiplier(double lot_multiplier);
   void              Start(void);
   void              Update(void);
   void              CloseGrid();
   double            GridPnL();
   int               CountPositions();

Dans le code ci-dessus :

  • MaxDD signifie "Maximum allowed drawdown". Cette valeur est désactivée par défaut mais l'utilisation de la méthode Set l'activera. C'est une valeur en %balance.
  • La méthodeStart démarre une nouvelle grille si elle n'est pas déjà en cours d'exécution.
  • Update vérifie les nouvelles entrées et les sorties possibles.

Voici un exemple de code d'EA basé sur l'objet GridManager :

#include <GridManager.mqh>
GridManager *buy_grid;

int OnInit()
  {
   buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1);
   buy_grid.SetGridMagicNumber(100); 
   buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); 
   buy_grid.SetGridMaxDD(5);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete buy_grid;
  }

void OnTick(void)
  {
   bool buy_condition=true;
   if(buy_condition)
      buy_grid.Start();
   buy_grid.Update();
  }

    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/49186

