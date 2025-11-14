La bibliothèque contient des méthodes publiques de base pour gérer les grilles :

public : GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent); ~GridManager() {}; void SetGridMagicNumber( ulong magic); void SetGridMaxDD( double max_dd_percent); void SetGridMultiplier( double lot_multiplier); void Start( void ); void Update( void ); void CloseGrid(); double GridPnL(); int CountPositions();

Dans le code ci-dessus :

signifie "Maximum allowed drawdown". Cette valeur est désactivée par défaut mais l'utilisation de la méthode Set l'activera. C'est une valeur en %balance. La méthode Start démarre une nouvelle grille si elle n'est pas déjà en cours d'exécution.

