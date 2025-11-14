Rejoignez notre page de fans
Basic GridManager Library - bibliothèque pour MetaTrader 5
La bibliothèque contient des méthodes publiques de base pour gérer les grilles :
public: GridManager(ENUM_GRID_DIRECTION direction, double grid_initial_lot_size, int grid_gap_points, double grid_profit_percent); ~GridManager() {}; void SetGridMagicNumber(ulong magic); void SetGridMaxDD(double max_dd_percent); void SetGridMultiplier(double lot_multiplier); void Start(void); void Update(void); void CloseGrid(); double GridPnL(); int CountPositions();
Dans le code ci-dessus :
- MaxDD signifie "Maximum allowed drawdown". Cette valeur est désactivée par défaut mais l'utilisation de la méthode Set l'activera. C'est une valeur en %balance.
- La méthodeStart démarre une nouvelle grille si elle n'est pas déjà en cours d'exécution.
- Update vérifie les nouvelles entrées et les sorties possibles.
Voici un exemple de code d'EA basé sur l'objet GridManager :
#include <GridManager.mqh> GridManager *buy_grid; int OnInit() { buy_grid = new GridManager(GRID_BUY, 0.01, 100, 1); buy_grid.SetGridMagicNumber(100); buy_grid.SetGridMultiplier(1.5); buy_grid.SetGridMaxDD(5); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnDeinit(const int reason) { delete buy_grid; } void OnTick(void) { bool buy_condition=true; if(buy_condition) buy_grid.Start(); buy_grid.Update(); }
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49186
