Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

The computer time resolution - MetaTrader 4 için gösterge

Nauris Zukas
Görüntülemeler:
20510
Derecelendirme:
(9)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

The indicator shows computer time resolution. Normally it is about 15-16 ms. This is important, for example, to copy positions from other MetaTrader 4.


Draw Elliott 5 waves Draw Elliott 5 waves

Draw Elliott Waves (5 waves) manually.

KNJ ZigZag with Value KNJ ZigZag with Value

KNJ ZigZag with value at pivots (highs/lows).

All Pivot Points MT4 All Pivot Points MT4

An indicator for drawing all important Pivot Points including: "Classic", "Camarilla", "Woodie", "Floor", "Fibonacci", "Fibonacci_Retracement".

Stochastic Buy Sell Arrows with Alert Stochastic Buy Sell Arrows with Alert

Buy and Sell arrows based on exit from overbought and oversold region in Stochastic Oscillator.