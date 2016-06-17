Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
The computer time resolution - MetaTrader 4 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 20510
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
The indicator shows computer time resolution. Normally it is about 15-16 ms. This is important, for example, to copy positions from other MetaTrader 4.
Draw Elliott 5 waves
Draw Elliott Waves (5 waves) manually.KNJ ZigZag with Value
KNJ ZigZag with value at pivots (highs/lows).
All Pivot Points MT4
An indicator for drawing all important Pivot Points including: "Classic", "Camarilla", "Woodie", "Floor", "Fibonacci", "Fibonacci_Retracement".Stochastic Buy Sell Arrows with Alert
Buy and Sell arrows based on exit from overbought and oversold region in Stochastic Oscillator.