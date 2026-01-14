"William Gann yöntemleri (Bölüm II): Gann Karesi göstergesi oluşturma" makalesi için tartışma

Yeni makaleye göz atın: William Gann yöntemleri (Bölüm II): Gann Karesi göstergesi oluşturma.

Zaman ve fiyatın karesi alınarak oluşturulan Gann'ın 9’un Karesine dayalı bir gösterge oluşturacağız. Kodu hazırlayacağız ve göstergeyi platformda farklı zaman aralıklarında test edeceğiz.

Bu makalede, Gann'ın 9'un Karesi dünyasına dalacağız ve MQL5 programlama dilini kullanarak MetaTrader 5 platformu için bir gösterge oluşturarak konseptini dijital çağa getirmeye çalışacağız. Amacımız, yatırımcıların Gann'ın bilgeliğini modern teknolojiyle birleştirerek 9'un Karesi ilkelerini alım-satımlarında görselleştirmelerine ve uygulamalarına olanak tanıyacak bir araç geliştirmektir.

9'un Karesinin teorik temelini gözden geçirecek, göstergeyi oluşturma sürecini adım adım inceleyecek ve pratik uygulamasını ve potansiyel sınırlamalarını tartışacağız. İster deneyimli bir alım-satım sistemi geliştiricisi olun, ister sadece alışılmadık piyasa analizi yöntemleriyle ilgileniyor olun, bu makale size analiz araç kutunuzu genişletmek için değerli bilgiler ve pratik beceriler sağlayacaktır.


Yazar: Yevgeniy Koshtenko

 
