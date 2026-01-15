СигналыРазделы
Leonardo Da Silva Hidalgo

ShieldFX

Leonardo Da Silva Hidalgo
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2026 0%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
8 (53.33%)
Убыточных трейдов:
7 (46.67%)
Лучший трейд:
3.20 USD
Худший трейд:
-6.84 USD
Общая прибыль:
13.92 USD (814 pips)
Общий убыток:
-12.72 USD (1 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (10.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
41.96%
Макс. загрузка депозита:
51.30%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
9 (60.00%)
Коротких трейдов:
6 (40.00%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.08 USD
Средняя прибыль:
1.74 USD
Средний убыток:
-1.82 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.68 USD (4)
Прирост в месяц:
0.05%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.76 USD
Максимальная:
8.68 USD (1.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.67% (3.76 USD)
По эквити:
4.00% (44.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 3
USDJPY -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -120
EURUSD 98
GBPUSD 91
EURJPY 253
USDJPY -537
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.20 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +10.50 USD
Макс. убыток в серии: -8.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

📊 Professional Description – Human Forex Signal Provider

This signal provider is operated by an experienced human trader, actively trading the Forex market with a strong focus on security, reliability, and disciplined risk management.

All trading decisions are made manually, based on structured technical analysis, market reading, and professional experience. Strict rules are applied to position sizing, drawdown control, and capital preservation, aiming for steady and sustainable profitability over time.

No automated robots or high-risk strategies are used. Each trade is carefully planned, monitored, and managed by the trader, prioritizing capital protection first, profits second.

This service is designed for traders and investors who value transparency, professionalism, and consistency, understanding that real profitability in Forex comes from discipline, experience, and responsible risk management.

Нет отзывов
