- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|3
|USDJPY
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-120
|EURUSD
|98
|GBPUSD
|91
|EURJPY
|253
|USDJPY
|-537
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
📊 Professional Description – Human Forex Signal Provider
This signal provider is operated by an experienced human trader, actively trading the Forex market with a strong focus on security, reliability, and disciplined risk management.
All trading decisions are made manually, based on structured technical analysis, market reading, and professional experience. Strict rules are applied to position sizing, drawdown control, and capital preservation, aiming for steady and sustainable profitability over time.
No automated robots or high-risk strategies are used. Each trade is carefully planned, monitored, and managed by the trader, prioritizing capital protection first, profits second.
This service is designed for traders and investors who value transparency, professionalism, and consistency, understanding that real profitability in Forex comes from discipline, experience, and responsible risk management.
USD
USD
USD