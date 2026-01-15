SegnaliSezioni
Leonardo Da Silva Hidalgo

ShieldFX

Leonardo Da Silva Hidalgo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2026 0%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
3.20 USD
Worst Trade:
-6.84 USD
Profitto lordo:
13.92 USD (814 pips)
Perdita lorda:
-12.72 USD (1 029 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
37.53%
Massimo carico di deposito:
51.30%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-8.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.68 USD (4)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.76 USD
Massimale:
8.68 USD (1.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.67% (3.76 USD)
Per equità:
4.00% (44.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 3
USDJPY -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -120
EURUSD 98
GBPUSD 91
EURJPY 253
USDJPY -537
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.20 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.50 USD
Massima perdita consecutiva: -8.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

📊 Professional Description – Human Forex Signal Provider

This signal provider is operated by an experienced human trader, actively trading the Forex market with a strong focus on security, reliability, and disciplined risk management.

All trading decisions are made manually, based on structured technical analysis, market reading, and professional experience. Strict rules are applied to position sizing, drawdown control, and capital preservation, aiming for steady and sustainable profitability over time.

No automated robots or high-risk strategies are used. Each trade is carefully planned, monitored, and managed by the trader, prioritizing capital protection first, profits second.

This service is designed for traders and investors who value transparency, professionalism, and consistency, understanding that real profitability in Forex comes from discipline, experience, and responsible risk management.

Non ci sono recensioni
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 04:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 03:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 02:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 01:51
Share of trading days is too low
2026.01.16 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 01:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
