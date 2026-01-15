- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|3
|USDJPY
|-7
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-120
|EURUSD
|98
|GBPUSD
|91
|EURJPY
|253
|USDJPY
|-537
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
📊 Descrição Profissional – Provedor de Sinais Forex (Trader Humano)
Este provedor de sinais é operado por um trader humano experiente, que atua diretamente no mercado Forex, com forte foco em segurança, confiabilidade e gestão de risco disciplinada.
Todas as decisões de trading são tomadas de forma manual, com base em análise técnica estruturada, leitura de mercado e experiência profissional. São aplicadas regras rigorosas de tamanho de posição, controle de drawdown e preservação de capital, buscando lucratividade constante e sustentável ao longo do tempo.
Não são utilizados robôs automáticos nem estratégias de alto risco. Cada operação é cuidadosamente planejada, acompanhada e gerenciada pelo trader, priorizando primeiro a proteção do capital, depois os lucros.
Este serviço é indicado para traders e investidores que valorizam transparência, profissionalismo e consistência, entendendo que a lucratividade real no Forex é resultado de disciplina, experiência e gestão responsável de risco.
