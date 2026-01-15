SinaisSeções
Leonardo Da Silva Hidalgo

ShieldFX

Leonardo Da Silva Hidalgo
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
8 (53.33%)
Negociações com perda:
7 (46.67%)
Melhor negociação:
3.20 USD
Pior negociação:
-6.84 USD
Lucro bruto:
13.92 USD (814 pips)
Perda bruta:
-12.72 USD (1 029 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (10.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
39.08%
Depósito máximo carregado:
51.30%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
9 (60.00%)
Negociações curtas:
6 (40.00%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-1.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.68 USD (4)
Crescimento mensal:
0.05%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.76 USD
Máximo:
8.68 USD (1.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.67% (3.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.00% (44.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 3
USDJPY -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -120
EURUSD 98
GBPUSD 91
EURJPY 253
USDJPY -537
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.20 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +10.50 USD
Máxima perda consecutiva: -8.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

📊 Descrição Profissional – Provedor de Sinais Forex (Trader Humano)

Este provedor de sinais é operado por um trader humano experiente, que atua diretamente no mercado Forex, com forte foco em segurança, confiabilidade e gestão de risco disciplinada.

Todas as decisões de trading são tomadas de forma manual, com base em análise técnica estruturada, leitura de mercado e experiência profissional. São aplicadas regras rigorosas de tamanho de posição, controle de drawdown e preservação de capital, buscando lucratividade constante e sustentável ao longo do tempo.

Não são utilizados robôs automáticos nem estratégias de alto risco. Cada operação é cuidadosamente planejada, acompanhada e gerenciada pelo trader, priorizando primeiro a proteção do capital, depois os lucros.

Este serviço é indicado para traders e investidores que valorizam transparência, profissionalismo e consistência, entendendo que a lucratividade real no Forex é resultado de disciplina, experiência e gestão responsável de risco.


2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 04:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 03:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 02:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 01:51
Share of trading days is too low
2026.01.16 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 01:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
