|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|3
|USDJPY
|-7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-120
|EURUSD
|98
|GBPUSD
|91
|EURJPY
|253
|USDJPY
|-537
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
📊 Professional Description – Human Forex Signal Provider
This signal provider is operated by an experienced human trader, actively trading the Forex market with a strong focus on security, reliability, and disciplined risk management.
All trading decisions are made manually, based on structured technical analysis, market reading, and professional experience. Strict rules are applied to position sizing, drawdown control, and capital preservation, aiming for steady and sustainable profitability over time.
No automated robots or high-risk strategies are used. Each trade is carefully planned, monitored, and managed by the trader, prioritizing capital protection first, profits second.
This service is designed for traders and investors who value transparency, professionalism, and consistency, understanding that real profitability in Forex comes from discipline, experience, and responsible risk management.
