SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ShieldFX
Leonardo Da Silva Hidalgo

ShieldFX

Leonardo Da Silva Hidalgo
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2026 0%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
8 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
7 (46.67%)
Mejor transacción:
3.20 USD
Peor transacción:
-6.84 USD
Beneficio Bruto:
13.92 USD (814 pips)
Pérdidas Brutas:
-12.72 USD (1 029 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (10.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
37.53%
Carga máxima del depósito:
51.30%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.14
Transacciones Largas:
9 (60.00%)
Transacciones Cortas:
6 (40.00%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
1.74 USD
Pérdidas medias:
-1.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.68 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.05%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.76 USD
Máxima:
8.68 USD (1.53%)
Reducción relativa:
De balance:
0.67% (3.76 USD)
De fondos:
4.00% (44.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 9
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
USDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURJPY 3
USDJPY -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -120
EURUSD 98
GBPUSD 91
EURJPY 253
USDJPY -537
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.20 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +10.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

📊 Professional Description – Human Forex Signal Provider

This signal provider is operated by an experienced human trader, actively trading the Forex market with a strong focus on security, reliability, and disciplined risk management.

All trading decisions are made manually, based on structured technical analysis, market reading, and professional experience. Strict rules are applied to position sizing, drawdown control, and capital preservation, aiming for steady and sustainable profitability over time.

No automated robots or high-risk strategies are used. Each trade is carefully planned, monitored, and managed by the trader, prioritizing capital protection first, profits second.

This service is designed for traders and investors who value transparency, professionalism, and consistency, understanding that real profitability in Forex comes from discipline, experience, and responsible risk management.

No hay comentarios
2026.01.19 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 04:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 03:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 02:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 01:51
Share of trading days is too low
2026.01.16 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 01:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 23:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 23:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.15 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 23:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ShieldFX
33 USD al mes
0%
0
0
USD
1.1K
USD
1
6%
15
53%
38%
1.09
0.08
USD
4%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.