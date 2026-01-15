- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|82
|EURUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.4K
|EURUSD
|388
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.17 × 126
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.94 × 126
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.26 × 295
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|15.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|15.69 × 62
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|22.20 × 148
|
Earnex-Trade
|24.38 × 284
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Golden XAU — Структурированный торговый сигнал для XAUUSD
Golden XAU — это продвинутый автоматизированный торговый сигнал, специально разработанный для торговли XAUUSD, с профессиональным фокусом на стабильности, дисциплине и сохранении капитала.
Данный сигнал выступает в роли интеллектуального двигателя роста, подходящего как для начинающих трейдеров, которые хотят уверенно войти в рынок, так и для опытных операторов, ищущих структурированное и надёжное решение без излишней спекуляции.
Golden XAU предназначен для ответственного роста небольших торговых счетов, снижая кривую обучения за счёт системной логики исполнения и чётких правил управления рисками, формируя прочную основу для долгосрочного масштабирования и профессионального развития.
Сигнал основан на высокоточных входах, адаптивной рыночной логике и строгом контроле рисков, что позволяет ему стабильно работать в различных рыночных условиях, всегда отдавая приоритет защите капитала, а не агрессивной доходности.
Golden XAU служит реальным мостом между начальным этапом трейдинга и профессиональным уровнем, делая его идеальным выбором для трейдеров, ориентированных на структурированный и устойчивый рост.
Торговая структура
-
Инструмент: XAUUSD
-
Основной таймфрейм: M5
-
Тип торговли: Автоматизированная, системная
-
Исполнение: Быстрое и стабильное
-
Фокус: Контроль просадки и стабильность
Ключевые особенности
-
Оптимизация исключительно под XAUUSD (M5)
-
Точное и стабильное исполнение сделок
-
Чёткая и дисциплинированная система управления рисками
-
Адаптация к различным рыночным условиям
-
Приоритет сохранения капитала
Минимальные требования и рекомендации
-
Символ: XAUUSD
-
Формат котировок: Золото с 2 знаками после запятой
-
Минимальное кредитное плечо: 1:100
-
Рекомендуемое плечо: 1:500
Стартовый депозит
-
Минимум: $200 (плечо 1:500)
-
Рекомендуется: $500 и выше (плечо 1:500)
Рекомендации для подписчиков
Golden XAU рассчитан на работу в рамках структурированного риск-менеджмента.
-
Используйте пропорциональное копирование по балансу
-
Рекомендуется отдельный торговый счёт для сигнала
-
Не вмешивайтесь вручную в открытые сделки
-
Не изменяйте параметры копирования после подписки
Частота торговли и риск
В периоды повышенной рыночной активности система может увеличивать количество сделок, строго в рамках заданных параметров риска.
Важно:
-
Повышенная активность может увеличить просадку
-
Рост рассчитан на постепенное развитие, а не резкие скачки
-
Долгосрочная стабильность важнее краткосрочной прибыли
Для кого подходит Golden XAU
Golden XAU идеально подходит для:
-
Начинающих трейдеров, ищущих профессиональный и контролируемый старт
-
Трейдеров среднего уровня, ценящих дисциплину и системность
-
Инвесторов, желающих получить структурированный доступ к рынку золота
-
Трейдеров, ориентированных на устойчивый рост, а не спекуляции
USD
USD
USD