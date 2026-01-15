СигналыРазделы
Golden Xau MMFX

Alejandro Toro Ibanez
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
28 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
37.12 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
133.70 USD (8 808 pips)
Общий убыток:
-1.96 USD
Макс. серия выигрышей:
28 (133.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.70 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.65
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.72%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
149.70
Длинных трейдов:
26 (92.86%)
Коротких трейдов:
2 (7.14%)
Профит фактор:
68.21
Мат. ожидание:
4.78 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
25.92%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
0.88 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
7.74% (49.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 26
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 82
EURUSD 50
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.4K
EURUSD 388
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.12 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +133.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 8
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.17 × 126
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.94 × 126
ICMarketsSC-MT5-2
11.26 × 295
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
EBCFinancialGroupKY-Live01
15.00 × 1
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
15.69 × 62
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.20 × 148
Earnex-Trade
24.38 × 284
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
еще 3...
Golden XAU — Структурированный торговый сигнал для XAUUSD

Golden XAU — это продвинутый автоматизированный торговый сигнал, специально разработанный для торговли XAUUSD, с профессиональным фокусом на стабильности, дисциплине и сохранении капитала.

Данный сигнал выступает в роли интеллектуального двигателя роста, подходящего как для начинающих трейдеров, которые хотят уверенно войти в рынок, так и для опытных операторов, ищущих структурированное и надёжное решение без излишней спекуляции.

Golden XAU предназначен для ответственного роста небольших торговых счетов, снижая кривую обучения за счёт системной логики исполнения и чётких правил управления рисками, формируя прочную основу для долгосрочного масштабирования и профессионального развития.

Сигнал основан на высокоточных входах, адаптивной рыночной логике и строгом контроле рисков, что позволяет ему стабильно работать в различных рыночных условиях, всегда отдавая приоритет защите капитала, а не агрессивной доходности.

Golden XAU служит реальным мостом между начальным этапом трейдинга и профессиональным уровнем, делая его идеальным выбором для трейдеров, ориентированных на структурированный и устойчивый рост.

Торговая структура

  • Инструмент: XAUUSD

  • Основной таймфрейм: M5

  • Тип торговли: Автоматизированная, системная

  • Исполнение: Быстрое и стабильное

  • Фокус: Контроль просадки и стабильность

Ключевые особенности

  • Оптимизация исключительно под XAUUSD (M5)

  • Точное и стабильное исполнение сделок

  • Чёткая и дисциплинированная система управления рисками

  • Адаптация к различным рыночным условиям

  • Приоритет сохранения капитала

Минимальные требования и рекомендации

  • Символ: XAUUSD

  • Формат котировок: Золото с 2 знаками после запятой

  • Минимальное кредитное плечо: 1:100

  • Рекомендуемое плечо: 1:500

Стартовый депозит

  • Минимум: $200 (плечо 1:500)

  • Рекомендуется: $500 и выше (плечо 1:500)

Рекомендации для подписчиков

Golden XAU рассчитан на работу в рамках структурированного риск-менеджмента.

  • Используйте пропорциональное копирование по балансу

  • Рекомендуется отдельный торговый счёт для сигнала

  • Не вмешивайтесь вручную в открытые сделки

  • Не изменяйте параметры копирования после подписки

Частота торговли и риск

В периоды повышенной рыночной активности система может увеличивать количество сделок, строго в рамках заданных параметров риска.

Важно:

  • Повышенная активность может увеличить просадку

  • Рост рассчитан на постепенное развитие, а не резкие скачки

  • Долгосрочная стабильность важнее краткосрочной прибыли

Для кого подходит Golden XAU

Golden XAU идеально подходит для:

  • Начинающих трейдеров, ищущих профессиональный и контролируемый старт

  • Трейдеров среднего уровня, ценящих дисциплину и системность

  • Инвесторов, желающих получить структурированный доступ к рынку золота

  • Трейдеров, ориентированных на устойчивый рост, а не спекуляции


Нет отзывов
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
