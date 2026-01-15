信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
28
盈利交易:
28 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
37.12 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
133.70 USD (8 808 pips)
毛利亏损:
-1.96 USD
最大连续赢利:
28 (133.70 USD)
最大连续盈利:
133.70 USD (28)
夏普比率:
0.65
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.72%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
149.70
长期交易:
26 (92.86%)
短期交易:
2 (7.14%)
利润因子:
68.21
预期回报:
4.78 USD
平均利润:
4.78 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
25.92%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
0.88 USD (0.17%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
7.74% (49.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 26
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 82
EURUSD 50
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 8.4K
EURUSD 388
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +37.12 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +133.70 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

Golden XAU — XAUUSD 结构化增长交易信号

Golden XAU 是一套专为 XAUUSD（黄金） 设计的高级自动化交易信号，核心理念围绕 稳定性、纪律性与资金保护，面向专业级交易执行。

该信号作为一个智能增长引擎，既适合希望以受控方式进入市场的新手交易者，也适合寻求结构化、可靠且非投机性解决方案的中高级交易者。

Golden XAU 的目标是 以负责任的方式增长小资金账户，通过系统化执行和清晰的风险管理规则，降低学习成本，为长期账户扩展和专业化发展奠定坚实基础。

该系统基于 高精度入场逻辑自适应市场机制 以及 严格的风险控制，能够在不同市场环境下保持稳定运行，始终将资金安全置于收益激进性之上。

Golden XAU 是连接初级交易阶段与专业交易水平的真实桥梁，适合追求长期、结构化增长，而非短期投机的交易者。

交易框架

  • 交易品种： XAUUSD

  • 主要周期： M5

  • 交易方式： 自动化、系统化

  • 执行特性： 快速、稳定

  • 核心目标： 稳定性与回撤控制

核心特点

  • 专门为 XAUUSD（M5） 优化

  • 稳定且精准的交易执行

  • 清晰、严格的风险管理结构

  • 可适应不同市场环境

  • 以资金保护为优先原则

最低要求与建议

  • 交易品种： XAUUSD

  • 报价格式： 黄金需为 2 位小数报价

  • 最低杠杆： 1:100

  • 推荐杠杆： 1:500

起始资金

  • 最低资金： 200 美元（1:500 杠杆）

  • 推荐资金： 500 美元或以上（1:500 杠杆）

订阅者使用建议

Golden XAU 在结构化风险管理条件下表现最佳。

  • 采用 按账户余额比例复制

  • 建议使用 独立账户 进行跟单

  • 避免对持仓进行人工干预

  • 订阅后请勿随意修改跟单参数

交易频率与风险说明

在市场活跃度较高的阶段，系统可能会提高交易频率，以捕捉更多机会，但始终严格控制在既定风险范围内。

重要提示：

  • 更高的交易频率可能带来更大的回撤

  • 增长模式为 稳健渐进，而非爆发式

  • 长期稳定性优先于短期收益

Golden XAU 适合谁？

Golden XAU 特别适合：

  • 希望以 专业方式接触黄金市场 的新手交易者

  • 追求 纪律性与系统化执行 的中级交易者

  • 寻求结构化参与 XAUUSD 交易 的投资者

  • 注重 长期稳定增长，而非投机操作 的用户


没有评论
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
