- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|82
|EURUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.4K
|EURUSD
|388
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.24 × 123
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.27 × 117
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.40 × 287
|
RoboForex-Pro
|12.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-5
|17.09 × 54
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|21.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|22.81 × 140
Golden XAU — XAUUSD 结构化增长交易信号
Golden XAU 是一套专为 XAUUSD（黄金） 设计的高级自动化交易信号，核心理念围绕 稳定性、纪律性与资金保护，面向专业级交易执行。
该信号作为一个智能增长引擎，既适合希望以受控方式进入市场的新手交易者，也适合寻求结构化、可靠且非投机性解决方案的中高级交易者。
Golden XAU 的目标是 以负责任的方式增长小资金账户，通过系统化执行和清晰的风险管理规则，降低学习成本，为长期账户扩展和专业化发展奠定坚实基础。
该系统基于 高精度入场逻辑、自适应市场机制 以及 严格的风险控制，能够在不同市场环境下保持稳定运行，始终将资金安全置于收益激进性之上。
Golden XAU 是连接初级交易阶段与专业交易水平的真实桥梁，适合追求长期、结构化增长，而非短期投机的交易者。
交易框架
-
交易品种： XAUUSD
-
主要周期： M5
-
交易方式： 自动化、系统化
-
执行特性： 快速、稳定
-
核心目标： 稳定性与回撤控制
核心特点
-
专门为 XAUUSD（M5） 优化
-
稳定且精准的交易执行
-
清晰、严格的风险管理结构
-
可适应不同市场环境
-
以资金保护为优先原则
最低要求与建议
-
交易品种： XAUUSD
-
报价格式： 黄金需为 2 位小数报价
-
最低杠杆： 1:100
-
推荐杠杆： 1:500
起始资金
-
最低资金： 200 美元（1:500 杠杆）
-
推荐资金： 500 美元或以上（1:500 杠杆）
订阅者使用建议
Golden XAU 在结构化风险管理条件下表现最佳。
-
采用 按账户余额比例复制
-
建议使用 独立账户 进行跟单
-
避免对持仓进行人工干预
-
订阅后请勿随意修改跟单参数
交易频率与风险说明
在市场活跃度较高的阶段，系统可能会提高交易频率，以捕捉更多机会，但始终严格控制在既定风险范围内。
重要提示：
-
更高的交易频率可能带来更大的回撤
-
增长模式为 稳健渐进，而非爆发式
-
长期稳定性优先于短期收益
Golden XAU 适合谁？
Golden XAU 特别适合：
-
希望以 专业方式接触黄金市场 的新手交易者
-
追求 纪律性与系统化执行 的中级交易者
-
寻求结构化参与 XAUUSD 交易 的投资者
-
注重 长期稳定增长，而非投机操作 的用户
USD
USD
USD