|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|82
|EURUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.4K
|EURUSD
|388
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.24 × 123
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.27 × 117
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.40 × 287
|
RoboForex-Pro
|12.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-5
|17.09 × 54
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|21.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|22.81 × 140
Golden XAU — Sinal de Trading Estruturado para Crescimento em XAUUSD
Golden XAU é um sinal de trading automatizado avançado, desenvolvido especificamente para XAUUSD, com foco profissional em consistência, disciplina e preservação de capital.
Este sinal atua como um motor inteligente de crescimento, sendo adequado tanto para traders iniciantes que desejam uma entrada guiada e responsável no mercado, quanto para operadores mais experientes que procuram uma solução estruturada, confiável e livre de exposição especulativa excessiva.
Golden XAU foi projetado para expandir contas pequenas de forma responsável, reduzindo a curva de aprendizado por meio de execução sistemática e regras claras de gerenciamento de risco, criando uma base sólida para o escalonamento de contas e progressão profissional no longo prazo.
Baseado em entradas de alta precisão, lógica adaptativa de mercado e controle rigoroso de risco, Golden XAU opera de forma consistente em diferentes condições de mercado, priorizando sempre a proteção do capital em vez de uma abordagem agressiva.
Golden XAU funciona como uma ponte real entre o início da jornada no trading e a execução em nível profissional, sendo ideal para traders que buscam crescimento estruturado e sustentável, e não especulação de curto prazo.
Estrutura Operacional
-
Ativo: XAUUSD
-
Timeframe principal: M5
-
Estilo de trading: Automatizado e sistemático
-
Execução: Rápida e estável
-
Foco principal: Consistência e controle de drawdown
Principais Características
-
Otimizado exclusivamente para XAUUSD no M5
-
Execução estável e precisa
-
Estrutura clara e disciplinada de gerenciamento de risco
-
Adaptação a diferentes condições de mercado
-
Abordagem focada na preservação de capital
Requisitos Mínimos e Recomendações
-
Símbolo: XAUUSD
-
Formato de preço: Ouro com 2 casas decimais
-
Alavancagem mínima: 1:100
-
Alavancagem recomendada: 1:500
Capital Inicial
-
Mínimo: US$ 200 (alavancagem 1:500)
-
Recomendado: US$ 500 ou superior (alavancagem 1:500)
Orientações para Assinantes
Golden XAU apresenta melhor desempenho dentro de uma estrutura de risco bem definida.
-
Utilize cópia proporcional ao saldo
-
Utilize uma conta dedicada exclusivamente ao sinal
-
Evite intervenções manuais nas operações
-
Não altere as configurações de cópia após a assinatura
Frequência de Operações e Risco
Durante períodos de maior atividade do mercado, o sistema pode aumentar a frequência de operações para capturar oportunidades adicionais, sempre dentro de limites de risco predefinidos.
Observações importantes:
-
Frequência mais alta pode resultar em maior drawdown
-
O crescimento é projetado para ser progressivo, não explosivo
-
Consistência de longo prazo é priorizada em relação a ganhos pontuais
Para Quem é o Golden XAU?
Golden XAU é ideal para:
-
Traders iniciantes que buscam exposição profissional guiada
-
Traders intermediários que valorizam disciplina e estrutura
-
Investidores que desejam acesso sistemático ao mercado de ouro
-
Usuários focados em crescimento sustentável e de longo prazo
