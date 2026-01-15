SinaisSeções
Alejandro Toro Ibanez

Golden Xau MMFX

Alejandro Toro Ibanez
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 59.9 USD por mês
crescimento desde 2026 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
28 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
37.12 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
133.70 USD (8 808 pips)
Perda bruta:
-1.96 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (133.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.70 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.65
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.72%
Último negócio:
21 minutos atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
149.70
Negociações longas:
26 (92.86%)
Negociações curtas:
2 (7.14%)
Fator de lucro:
68.21
Valor esperado:
4.78 USD
Lucro médio:
4.78 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
25.92%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
0.88 USD (0.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.74% (49.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 26
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 82
EURUSD 50
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 8.4K
EURUSD 388
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.12 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +133.70 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.24 × 123
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.27 × 117
ICMarketsSC-MT5-2
11.40 × 287
RoboForex-Pro
12.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
ICMarketsEU-MT5-5
17.09 × 54
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real6
21.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.81 × 140
3 mais ...
Golden XAU — Sinal de Trading Estruturado para Crescimento em XAUUSD

Golden XAU é um sinal de trading automatizado avançado, desenvolvido especificamente para XAUUSD, com foco profissional em consistência, disciplina e preservação de capital.

Este sinal atua como um motor inteligente de crescimento, sendo adequado tanto para traders iniciantes que desejam uma entrada guiada e responsável no mercado, quanto para operadores mais experientes que procuram uma solução estruturada, confiável e livre de exposição especulativa excessiva.

Golden XAU foi projetado para expandir contas pequenas de forma responsável, reduzindo a curva de aprendizado por meio de execução sistemática e regras claras de gerenciamento de risco, criando uma base sólida para o escalonamento de contas e progressão profissional no longo prazo.

Baseado em entradas de alta precisão, lógica adaptativa de mercado e controle rigoroso de risco, Golden XAU opera de forma consistente em diferentes condições de mercado, priorizando sempre a proteção do capital em vez de uma abordagem agressiva.

Golden XAU funciona como uma ponte real entre o início da jornada no trading e a execução em nível profissional, sendo ideal para traders que buscam crescimento estruturado e sustentável, e não especulação de curto prazo.

Estrutura Operacional

  • Ativo: XAUUSD

  • Timeframe principal: M5

  • Estilo de trading: Automatizado e sistemático

  • Execução: Rápida e estável

  • Foco principal: Consistência e controle de drawdown

Principais Características

  • Otimizado exclusivamente para XAUUSD no M5

  • Execução estável e precisa

  • Estrutura clara e disciplinada de gerenciamento de risco

  • Adaptação a diferentes condições de mercado

  • Abordagem focada na preservação de capital

Requisitos Mínimos e Recomendações

  • Símbolo: XAUUSD

  • Formato de preço: Ouro com 2 casas decimais

  • Alavancagem mínima: 1:100

  • Alavancagem recomendada: 1:500

Capital Inicial

  • Mínimo: US$ 200 (alavancagem 1:500)

  • Recomendado: US$ 500 ou superior (alavancagem 1:500)

Orientações para Assinantes

Golden XAU apresenta melhor desempenho dentro de uma estrutura de risco bem definida.

  • Utilize cópia proporcional ao saldo

  • Utilize uma conta dedicada exclusivamente ao sinal

  • Evite intervenções manuais nas operações

  • Não altere as configurações de cópia após a assinatura

Frequência de Operações e Risco

Durante períodos de maior atividade do mercado, o sistema pode aumentar a frequência de operações para capturar oportunidades adicionais, sempre dentro de limites de risco predefinidos.

Observações importantes:

  • Frequência mais alta pode resultar em maior drawdown

  • O crescimento é projetado para ser progressivo, não explosivo

  • Consistência de longo prazo é priorizada em relação a ganhos pontuais

Para Quem é o Golden XAU?

Golden XAU é ideal para:

  • Traders iniciantes que buscam exposição profissional guiada

  • Traders intermediários que valorizam disciplina e estrutura

  • Investidores que desejam acesso sistemático ao mercado de ouro

  • Usuários focados em crescimento sustentável e de longo prazo


