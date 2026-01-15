SeñalesSecciones
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
28 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
37.12 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
133.70 USD (8 808 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.96 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (133.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.70 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.65
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.72%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
149.70
Transacciones Largas:
26 (92.86%)
Transacciones Cortas:
2 (7.14%)
Factor de Beneficio:
68.21
Beneficio Esperado:
4.78 USD
Beneficio medio:
4.78 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
25.92%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
0.88 USD (0.17%)
Reducción relativa:
De balance:
-0.00% (0.00 USD)
De fondos:
7.74% (49.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 26
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 82
EURUSD 50
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 8.4K
EURUSD 388
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 8
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.17 × 126
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
10.94 × 126
ICMarketsSC-MT5-2
11.26 × 295
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
EBCFinancialGroupKY-Live01
15.00 × 1
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
ICMarketsEU-MT5-5
15.69 × 62
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
22.20 × 148
Earnex-Trade
24.38 × 284
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Golden XAU — Señal Profesional de Crecimiento Estructurado en XAUUSD

Golden XAU es una señal de trading automatizada avanzada, diseñada específicamente para operar XAUUSD con un enfoque profesional en consistencia, disciplina y preservación del capital.

Esta señal nace como un motor de crecimiento inteligente, orientado tanto a traders que están dando sus primeros pasos como a operadores con experiencia que buscan una solución estructurada, fiable y sin exposición especulativa innecesaria.

Golden XAU está pensada para hacer crecer cuentas pequeñas de forma responsable, reduciendo la curva de aprendizaje mediante una ejecución sistemática y reglas claras de gestión del riesgo, sentando así una base sólida para el escalado hacia cuentas de mayor tamaño o modelos profesionales.

Impulsada por entradas de alta precisión, lógica adaptativa al mercado y un control de riesgo estricto, Golden XAU se ejecuta de forma consistente en diferentes condiciones del mercado, priorizando siempre la protección del capital sobre la agresividad.

Golden XAU actúa como un puente real entre el trading inicial y el trading profesional, siendo una solución ideal para quienes buscan crecimiento estructurado y sostenible en el oro.

Marco Operativo de la Señal

  • Activo: XAUUSD

  • Marco temporal principal: M5

  • Tipo de operativa: Automatizada y sistemática

  • Ejecución: Rápida y estable

  • Enfoque: Consistencia y control del drawdown

Características Principales

  • Optimizada específicamente para XAUUSD en M5

  • Ejecución precisa y estable

  • Estructura clara y disciplinada de gestión del riesgo

  • Adaptabilidad a diferentes condiciones de mercado

  • Enfoque en preservación de capital y crecimiento progresivo

Requisitos Mínimos y Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD

  • Formato de precio: Oro con 2 decimales

  • Apalancamiento mínimo: 1:100

  • Apalancamiento recomendado: 1:500

Depósito Inicial

  • Mínimo: 200 USD (1:500)

  • Recomendado: 500 USD o superior (1:500)

Guía de Uso para Suscriptores

Golden XAU está diseñada para funcionar de forma óptima con una gestión de riesgo estructurada.

  • Se recomienda copiar la señal con un riesgo proporcional al balance

  • Mantener una cuenta dedicada exclusivamente a la señal

  • Evitar intervenir manualmente las operaciones

  • No modificar parámetros de copia una vez iniciada la suscripción

Frecuencia y Estilo de Operación

La señal puede adaptarse a diferentes contextos de mercado. En períodos de mayor actividad, el sistema puede aumentar la frecuencia de operaciones, lo que puede incrementar el rendimiento, siempre bajo un marco de control de riesgo definido.

Notas importantes:

  • Un aumento en la frecuencia puede implicar mayor drawdown

  • El crecimiento está diseñado para ser progresivo, no explosivo

  • La consistencia prima sobre el beneficio puntual

¿Para Quién es Golden XAU?

Golden XAU es ideal para:

  • Traders principiantes que quieren una exposición guiada y profesional

  • Operadores intermedios que buscan consistencia sin improvisación

  • Inversores que desean participar en el mercado del oro con una estructura clara y disciplinada

  • Usuarios que prefieren crecimiento real frente a operativa especulativa


2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
